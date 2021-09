Hannover

Ein Lkw-Fahrer hat der Polizei Hannover fast 80 Kilogramm Heroin direkt frei Haus geliefert. Der Fernfahrer hielt am Dienstag direkt vor der Direktion an der Waterloostraße und berichtete den Ermittlern von den Drogen auf seiner Ladefläche. Der 24-Jährige wollte offenbar nichts mit der brisanten Fracht zu tun haben. Nach Polizeiangaben hat das Rauschgift einen Wert im siebenstelligen Bereich – vermutlich der größte Fund dieser Art in der Landeshauptstadt.

„Der Lkw-Fahrer klingelte gegen 16 Uhr“, sagt Behördensprecher Marcus Schmieder. Da der Ukrainer kein Deutsch spricht, habe er sich mit den Worten „Please come. Drugs.“ ( „Bitte kommen Sie. Drogen.“) gemeldet. Als die Ermittler daraufhin die Ladefläche inspizierten, staunten sie tatsächlich nicht schlecht: Insgesamt befanden sich dort 78 Kilogramm Heroin, fein säuberlich in transportfähige Platten gepresst. Laut Schmieder waren mehr als 50 Pakete in sechs Kartons verstaut.

Heroin kam aus Belgien nach Hannover

Gegenüber den Beamten gab der 24-Jährige an, im Auftrag einer polnischen Spedition mit Fracht von Belgien aus nach Hannover geschickt worden zu sein. Wohin die Lieferung gehen sollte, sagt Schmieder aus Ermittlungsgründen nicht. „Es machte aber den Eindruck, dass der junge Mann nichts mit den Drogen zu tun haben wollte“, sagt der Sprecher. Der Ukrainer habe das Heroin wohl erkannt und sei deshalb direkt zur Polizeidirektion gefahren.

Drogen im Wert von 4 Millionen Euro?

Wird der vom Statistik-Portal Statista angegebene Straßenpreis aus dem Jahr 2019 von 51,30 Euro je Gramm genommen, sind die 78 Kilogramm mehr als vier Millionen Euro wert. Gleichzeitig dürfte es sich um den größten Drogenfund der Polizei Hannover handeln – und dann auch noch als Gratislieferung direkt vor die Reviertür. 2013 entdeckten die Fahnder „nur“ 21 Kilogramm in einem Davenstedter Kleingarten. Heroin im Wert von damals 700.000 Euro (14 Kilo) waren es 2010 bei einer abgefangenen Drogenübergabe an der Vahrenwalder Straße. Gewöhnlich wird bei Dealern maximal Heroin im unteren, einstelligen Kilobereich entdeckt.

Trotzdem Ermittlungen gegen den Fahrer

Auch wenn der Lkw-Fahrer mutmaßlich nichts mit den Drogen zu tun hat, wird dennoch gegen ihn ermittelt. „Es besteht der Verdacht der unerlaubten Einfuhr einer nicht geringen Menge Heroin“, sagt Schmieder. Doch auch die Staatsanwaltschaft scheint überzeugt, dass der 24-Jährige nichts von seiner brisanten Ladung wusste. „Aufgrund des Umstandes, dass er sich eigenständig bei der Polizei gemeldet hat, kam er auf freien Fuß“, sagt Schmieder. Die Ermittlungen bezüglich der Hintermänner und wie das Heroin auf den Laster kam, dauern an.

Von Peer Hellerling