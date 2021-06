Oststadt

Fünf Meter Breit und elf Meter lang: Nach mehreren Monaten Bauzeit gab Oberbürgermeister Belit Onay die neue Steinbockbrücke in der Eilenriede frei. Aufgrund der Bodenbeschaffenheit waren die Fundamente der alten Brücke auseinandergedriftet – das hatte zu Rissen in der Brücke geführt. Daraufhin wurde die Steinbockbrücke am Ententeich abgerissen und komplett neu errichtet. Dafür wurden laut der Stadt Hannover die Fundamente bis zu acht Meter tief verankert, um die Standsicherheit zu gewährleisten. Auch das Geländer ist – an die Gestaltung der alten Brücke angepasst – erneuert worden.

320.000 Euro Gesamtkosten

Onay hob bei der Eröffnung die Bedeutung des Stadtwaldes hervor und dankte der Firma Dirk Rossmann, die sich mit 25.000 Euro an den Gesamtkosten von 320.000 Euro beteiligt hatte. Auch der Namensgeber der Brücke, die Staue eines Steinbocks, kehrte an ihren Ursprungsort zurück.

Während der Bauarbeiten war sie fachgerecht demontiert und eingelagert worden. Das Original hatte Ernst Gorsemann 1929 in Bronze gegossen, die aktuelle Skulptur ist ein Nachguss von 1950.

Von Laura Ebeling