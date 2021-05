Hannover

Hänsel und Gretel hätten sich sicherlich gefreut über solche Wegweiser im Wald: Die Stadt hat neue Infotafeln für die Eilenriede erarbeiten lassen, die in den kommenden Wochen an zwölf Standorten installiert werden.

Ersatz für Waldschilder aus den 50ern

Die Vorgängerschilder waren hoffnungslos veraltet, zum Teil stammten sie noch aus den Fünfzigerjahren. Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette hob bei der Freigabe des ersten Schildes in Höhe der Bernadotteallee hervor: „Wir feiern in diesem Jahr 650 Jahre Nutzungsrechte an der Eilenriede – der richtige Zeitpunkt für die neuen Tafeln. Eine einheitliche und moderne Beschilderung der großen Stadtwaldeingänge ist für Hannovers bekanntesten und beliebtesten Wald angemessen und war uns ein besonderes Anliegen.“

20.000 Euro lässt sich die Stadt das Projekt kosten. Das Eichenholz der Schilderrahmen stammt aus abgestorbenen Bäumen aus der Eilenriede, die Infos auf den Schautafeln wurden neu erarbeitet. Große Kartenausschnitte informieren über die wichtigsten Infrastrukturen im Stadtwald: So sind nach Angaben der Stadt alle Spiel- und Sportplätze, Liegewiesen, historische Bauwerke und wichtige Denkmäler sowie Einrichtungen wie die Waldstation Eilenriede verzeichnet.

Haltestellen eingezeichnet

Auch die neuen Waldrettungspunkte, die bei Unfällen eine rasche Hilfe im Wald ermöglichen, sind kenntlich gemacht. Zudem geben die Schilder Hinweise zu wichtigen Verhaltensregeln im Wald, zum Beispiel zur Wegenutzung. Als kleiner Zusatzservice sind die wichtigsten Bus- und Stadtbahnhaltestellen im Umfeld eingezeichnet, ein Text gibt Auskunft über die Geschichte und Gegenwart der Eilenriede.

Sieben Schilder werden in der nördlichen, fünf in der südlichen Eilenriede aufgestellt. Bis Ende Juni sollen alle installiert sein. Die alten Schilder werden nicht komplett entsorgt: Einige finden einen neuen Platz in der Waldstation Eilenriede in der Kleestraße 81 und vermitteln dort ein Stück Geschichte der Waldentwicklung.

Von Conrad von Meding