Dass jemand vor ihm steht und zögert, kennt Julian Rakowski schon. Er zögert dafür umso weniger: „Bei mir ist das ein bisschen besonders. Soll ich es euch erklären?“, spricht er das junge Paar vor seinem Stand an. Na klar, soll er. Wobei das Offenkundigste nicht erklärt werden muss: Julian Rakowski verkauft Eis. Aber es gibt ein paar Besonderheiten.

Es fängt mit Rakowskis Verkaufsstand an, der kein üblicher Eiswagen ist, sondern ein umgebautes Lastenfahrrad. Nicht motorisiert, sodass er damit auch problemlos in die Parks kommt und gleichzeitig eben nicht nur zum Schieben. Das erlaubt ihm, mitunter mehrere Stationen täglich anzusteuern: Den Georgengarten, die Dornröschenbrücke, die Eilenriede oder den Maschsee.

Eisstand mit GPS finden

Damit es aber nicht dem Zufall überlassen bleibt, ob man ihn findet, wenn man ihn sucht, hat Rakowski auf seiner Homepage birneundbeere.de einen GPS-Tracker installiert. Dort kann man abrufen, wo er sich aktuell befindet.

Das Eis hat Rakowski selber zubereitet, das Obst bezieht er von Bioland- und Demeterhöfen der Region. Dadurch sind auch nicht alle Sorten zu jeder Zeit zu haben. Der Apfel-Streuselkuchen etwa ist jetzt durch und kommt erst im Herbst wieder. Aktuell gibt es dafür Erdbeere und Rharbarber, demnächst kommt Kirsche hinzu.

Aber bitte ohne Sahne

„Ich habe eine Ausbildung in der Gastronomie gemacht“, erzählt Rakowski. Sechs Jahre lang war er bei einem Café in Hannover Veranstaltungsleiter, später in einer Eisdiele für die Eisproduktion verantwortlich. An dem Punkt klickte es: „Ich habe mich immer schon selbstständig machen wollen und da wusste ich dann womit“, sagt Rakowski. Anfang April wagte er den Sprung. Viel Platz ist in seinem Eiswagen nicht, er muss sich daher auf das Wesentliche beschränken. Ein Nebeneffekt: Er hat keine Sahne dabei. „Aber in den acht Wochen, die ich jetzt unterwegs bin, haben mich nur zwei Kunden nach Sahne gefragt.“ Scheint also auch ohne zu gehen.

