Es ist eine Himmelfahrt höchst weltlicher Art: Langsam hebt sich der Korb des Hubsteigers und fährt an der Fassade der Kreuzkirche empor. An Bord haben die Monteure ein stählernes Kreuz, knapp zwei Meter hoch, rund 50 Kilogramm schwer und mit vergoldeten Schmuckelementen an den Spitzen. Bis zu den Zerstörungen des Krieges hatte die Kirche schon einmal ein Firstkreuz. Jetzt soll sie wieder eines bekommen.

„Mit der Installation dieses Kreuzes ist die Dachsanierung abgeschlossen“, sagt Wolfgang von Reitzenstein, Architekt am kirchlichen Amt für Bau- und Kunstpflege, während die Männer im Hubsteiger bis zum First in 24 Meter Höhe hinauffahren. In den vergangenen Monaten wurde das Dach der Kirche im großen Stil erneuert.

Nachrichten für die Nachwelt

Der barocke hölzerne Dachstuhl stammt teils noch aus dem Jahr 1631, besonders über dem Chor wurde er jedoch nach dem Krieg erneuert. Jetzt haben Handwerker ihn instand gesetzt und das Dach über Kirchenschiff und Chor neu eingedeckt. Die Kosten dafür lagen bei etwa 400 000 Euro.

Das Kreuz, geschaffen vom Metallgestalter Dirk Zeyher, krönt die Arbeiten im wahrsten Sinne des Wortes. „Es ist ein Wahrzeichen, das in die Stadt hinein wirkt“, sagt Marktkirchenpastorin Hanna Kreisel-Liebermann. „Möge das Dach viele Jahre die Kreuzkirche beschützen und die Menschen, die sich dahin versammeln, behüten.“

Behutsam richten Metallgestalter Zeyher und seine Helfer das Kreuz auf, das jetzt über den Dächern der Altstadt prangt. In einer verlöteten Kupferkapsel unterhalb der vergoldeten Kugel sind Münzen, ein Kunstführer und ein geistlicher Text der Pastorin zur Corona-Krise deponiert. Und eine HAZ vom 19. November 2020. Damit der Nachwelt der Lesestoff nicht ausgeht.

