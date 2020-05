Hannover

Wochenlang lag es im Dornröschenschlaf. Jetzt hat Schloss Marienburg nach der Corona-Zwangspause wieder seine Tore geöffnet: Seit Freitag, 8. Mai, dürfen Besucher neuerdings sogar auf eigene Faust durch die Räume flanieren. Zudem werden auch bislang unzugängliche Bereiche geöffnet.

Zugleich ist ein neues Projekt angelaufen, das die Schlossanlage im großen Stil wissenschaftlich erforschen soll. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wollen das niedersächsische Kulturministerium und die Kulturstiftung der Länder einen „Masterplan 2030“ für die Burg erstellen. Dieser soll auch ausloten, wie das Schloss der Öffentlichkeit künftig als „ Gesamtkunstwerk“ präsentiert werden kann.

Anzeige

Erbprinz zeigt sich erfreut

„Es geht darum, die Anlage, ihre Geschichte und ihre Ausstattung nach aktuellem Stand der Wissenschaft zu erfassen“, sagt Kulturminister Björn Thümler. Die Kulturstiftung der Länder finanziert allein die im ersten Schritt geplante Machbarkeitsstudie mit 100.000 Euro.

Weitere HAZ+ Artikel

Der bisherige Eigentümer, Ernst August Erbprinz von Hannover, hatte das geschichtsträchtige Gebäude samt Inventar am 20. Januar in eine Stiftung überführt, deren Stiftungsrat er selbst angehört. Diese will das Schloss in den kommenden Jahren von Grund auf sanieren; Bund und Land steuern dazu mehr als 27 Millionen Euro bei. Gegenüber der HAZ zeigte Ernst August junior sich erfreut über die Masterplan-Initiative: „Auf diese Weise kann der große Kulturschatz auf Schloss Marienburg wissenschaftlich aufgearbeitet und in einer neuen Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.“

In dem historischen Gebäude befinden sich Tausende von Objekten: Möbel und Gemälde, Bücher und Textilien. „Der auf Schloss Marienburg bewahrte Kulturbesitz ist trotz der Verluste in der Vergangenheit immer noch einzigartig“, sagt Markus Hilgert, Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder. Wenn Experten diesen Schatz erschlössen und bewahrten, sei dieser ein „Spiegel der Kulturgeschichte vieler Jahrhunderte“, sagt Hilbert: „Der Bestand kann einen unschätzbaren Beitrag zur Stärkung der kulturellen Bildung leisten.“

Lesen Sie auch

Von Simon Benne