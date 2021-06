Hannover

Stau. Gerade geht gar nichts an der Einfahrt am Wertstoffhof an der Tiestestraße. „Die meisten begreifen nicht, dass man hier zweispurig fahren soll“, sagt Wertstoffhof-Mitarbeiter Max Malis. Zwei Autos sind sich so dicht gekommen, dass vorwärts nichts mehr läuft. „Jeder will hier immer der Erste sein“, meint Malis. Mit robuster Stimme greift der 31-Jährige ein und dirigiert die Autofahrer, damit es wieder vorwärts geht.

Es ist Sonnabendvormittag, kurz nach 11 Uhr. Und es herrscht Riesenandrang auf dem Wertstoffhof des Abfallwirtschaftsbetriebs Aha in Hannovers Südstadt, einem von insgesamt 21 Wertstoffhöfen in der Region. „Sonnabends ist hier am allermeisten los“, berichtet Malis. Die anstrengendste Zeit sei von 11 bis 14 Uhr. „Immer kommen auch nach 14 Uhr noch welche, begreifen aber nicht, dass dann schon Schluss ist.“

Ein neues Bett für Carla

Matthias Junghans hat es mit seinem Kombi auf einen der Entladeplätze geschafft. Gemeinsam mit seiner Tochter Carla entlädt er die Reste ihres alten Holzbettes, die Latten und Platten kommen in den Container für Altholz. Für fast alles gibt es hier einen eigenen Container: zum Beispiel für Alteisen, Gartenabfälle, Pappe und Papier Leichtverpackungen. 2016 wurde der Wertstoffhof saniert. Seitdem gibt es ein ausgeklügeltes System für die Zu- und die Abfahrt. Damit die Autos auch schnell wieder weg sind und abfahrende Wagen die neu ankommenden nicht behindern.

Viele Menschen kommen mit Gartenabfällen auf den Wertstoffhof. Quelle: Tim Schaarschmidt

Carla ist eifrig bei der Sache. Die Elfjährige bekommt heute ein neues Bett. Denn ihre Großeltern wollen künftig auf ihr altes gusseisernes Bett verzichten, berichtet Matthias Junghans. Erst einmal musste Carlas bisheriges Bett zum Wertstoffhof, dann wird das gusseiserne Bett abgeholt. „Hoffentlich klappt das mit dem Aufbau“, sagt er.

Mitarbeiter berichten von üblen Beschimpfungen

An der Zufahrt gibt es schon wieder Stress. Dort steht ein Auto mit einem zwei Meter langen Hänger, vollgepackt mit Holz. „Ich geh’ da mal hin“, sagt Mitarbeiter Timo Pohl. Er redet mit dem Fahrer. „Das ist zu viel, sie dürfen nur einen Kubikmeter pro Tag bringen, das sind hier mindestens zwei Kubikmeter.“ „Können wir denn die Hälfte abladen?“, fragt der Fahrer? Pohl ist einverstanden. Er lässt sich aber noch einen Personalausweis zeigen. Denn der Wagen hat ein Hildesheimer Kennzeichen, Aha nimmt aber nur Wertstoffe und Müll von Bürgern aus Hannover und dem Umland an. Und für zwei der drei Autoinsassen gibt es dann noch einen ganz besonderen Service: Malis bringt Masken, denn auf den Wertstoffhöfen herrscht Maskenpflicht.

Rund 650.000 Kubikmeter Müll pro Jahr In der Landeshauptstadt Hannover und im Umland betreibt der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha 21 Wertstoffhöfe. Die insgesamt 91 Mitarbeiter der Höfe nehmen Abfälle und Wertstoffe von bis zu einem Kubikmeter pro Kunde und Öffnungstag entgegen. Dazu gehört zum Beispiel Bauschutt, CDs und DVDs, Druckerpatronen und -kartuschen, Elektrokleingeräte in haushaltsüblichen Mengen, gefährliche Abfälle (Sonderabfälle) bis zur Menge von 30 Kilogramm, Glas, Grünabfälle, Baum- und Strauchschnitt, Laub und Rasenschnitt, Holz, Leichtverpackungen, Metalle, Schrott, Papier, Pappe, Kartonagen, Autoreifen ohne Felgen, Hartkunststoffe, Sperrabfälle wie alte Schränke oder Betten, Textilien, Schuhe und Federbetten. Von der Annahme ausgeschlossen sind: Restmüll, Gewerbeabfälle, Altöl, asbesthaltige Abfälle, Dämmmaterialien und Fahrzeugteile. Elektrogroßgeräte können aus Platzgründen nur an den folgenden Wertstoffhöfen entgegengenommen werden: Hannover-Linden-Mitte, Bissendorf, Sehnde, Hannover-Lahe, Wunstorf und Burgdorf. Die Entsorgung der Abfälle auf den Wertstoffhöfen ist in der Region Hannover kostenlos, die Bürger zahlen den Betrieb der Höfe über ihre Müllgebühren mit. Die Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe sind leicht unterschiedlich. Alle haben montags geschlossen, dafür aber sonnabends zwischen 9 und 14 Uhr geöffnet. Im Jahr 2019 kamen 4,17 Millionen Kunden auf die Wertstoffhöfe, im vergangenen Jahr sank die Zahl coronabedingt auf 3,23 Millionen. Der Kundenrückgang hatte allerdings kaum Auswirkungen auf die gesammelte Abfallmenge. Im vergangenen Jahr kamen auf den Höfen 640.190 Kubikmeter Müll und Wertstoffe zusammen. Im Jahr 2019 waren es 653.150. In den Spitzenzeiten kommen auf einzelne Höfe 3000 Kunden pro Tag. Aha legt Wert auf kurze Wege: In Hannover liegt die mittlere Entfernung zum nächsten Wertstoffhof bei 2,5 Kilometern, im Umland bei vier Kilometern.

„Man muss zu den Kunden immer freundlich sein“, sagt Mitarbeiterin Monika Primke. So ließen sich manche Konflikte lösen. Und nicht immer dürfe man so genau hinhören, was ihr die Menschen an den Kopf werfen. Darunter auch üble Beschimpfungen, konkreter will sie nicht werden. Konflikte gebe es oft dann, wenn die Mitarbeiter bestimmte Sachen nicht annehmen. Zum Beispiel große Elektrogeräte oder Dämmmaterial, das muss zum Beispiel zur Deponie in Lahe gebracht werden.

Ist ein Container voll, wird er gleich durch einen leeren Behälter ersetzt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Primke berichtet von einem Mann, der vor ein paar Wochen alte Fahrradreifen in den Container für Verpackungsabfälle geworfen hat. Als er das sah, habe sie ihm gesagt, dass die Fahrradreifen da nicht reingehörten oder ob er seine Wurst in Reifen packe. „Werden sie nicht frech“, habe der Mann daraufhin geantwortet. „Einfach immer freundlich bleiben ist meine Devise“, sagt Primke. Deshalb sei der Job sicher nicht für jede und jeden geeignet. Wer auf einem Wertstoffhof neu anfängt, bekommt deshalb auch erst einmal eine Schulung im Umgang mit Menschen.

Gartenunkraut mit dem Lastenrad

Nicht jeder kommt mit dem Auto zum Wertstoffhof. Ein junges Paar wohnt direkt gegenüber und bringt ein Metallbett in Einzelteilen, auch die beiden bauen sich heute ein neues Bett auf. Martin Tegtmeier hat sein Lastenrad mit Gartenabfällen vollgeladen, wie so häufig. Und dann bringt er wie fast jede Woche die ausgezupften Unkräuter und Strauchschnitt von seinem rund fünf Kilometer entfernten Kleingarten hierher. In der Kolonie gebe es auch einen Haufen zum Beispiel für Rasenschnitt, berichtet der 53-Jährige. „Aber manche Unkräuter gehören da nicht drauf“, sagt er. Und dann wirft er noch ein paar Plastikblumentöpfe in den Container mit den Leichtverpackungen.

Martin Tegtmeier kommt jede Woche mit dem vollgepackten Lastenrad. Quelle: Tim Schaarschmidt

Fabian Solf muss jetzt mit Brettern unter dem Arm in der Schlange stehen. Denn der Container für das Altholz ist voll und wird abtransportiert. Solf entsorgt die Bretter seines Balkons, sie waren im Laufe der Jahre unansehnlich geworden. Die neuen Terrassendielen hat er schon montiert, die alten lagen ein paar Wochen im Innenhof. Weil am Sonnabend immer so viel los ist, gibt es auf dem Wertstoffhof Tiestestraße einen eigenen Fahrer, der sich um die großen Container kümmert. Ist einer der Behälter voll, lädt ihn der Fahrer auf, fährt ihn an die Seite und setzt einen leeren Behälter auf den Platz.

Morgens ist die Sperrmüllpresse defekt

Ein paar Meter weiter gibt es gerade eine Diskussion. Zwei Männer schleppen einen schweren Gasherd Richtung Alteisencontainer. „Stopp. Elektrogroßgeräte müssen nach Lahe gebracht werden“, sagt er zu den beiden. „Das ist aber kein Elektrogerät“, sagt einer der beiden Männer. „Da ist aber ein Kabel dran“, erwidert Pohl. „Ja, für das Backofenlicht und den Zündfunken“, meint der Mann. Pohl lässt die beiden Männer weitergehen. Kurz danach kracht es in der Südstadt, als der schwere Backofen in den fast leeren Container fällt.

Max Malis klebt die Pole von Lithium-Akkus ab. Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Tag hatte für die Mitarbeiter auf dem Wertstoffhof schon stressig begonnen. Die Presse, die den gemischten Sperrmüll, zum Beispiel Teppiche oder ausgediente Sonnenschirme, zusammendrückt, war defekt. „Ein Motorschaden“, sagt Pohl. Erst einmal wurde der Container mit der Presse abgesperrt. Aber die Aufregung war umsonst, es hatte lediglich Probleme mit der Steckdose für den Elektroanschluss gegeben. Und so war es auf dem Wertstoffhof Tiestestraße ein ganz normaler Sonnabend.

Von Mathias Klein