„Man kann ein Leben lang lernen“, sagt Anita Zechel. Die ehemalige Erzieherin ist mit Pflanzen und Kräutern aufgewachsen. Seit ihrem Ruhestand teilt sie ihr Wissen mit interessierten Mitmenschen und bringt ihnen mit geführten Touren durch Hannover die essbaren Wildpflanzen nahe.

„Wir können jede Krise überleben, denn die Pflanzen kommen zu uns“, sagt die 69-Jährige. Sie ist der Überzeugung, dass Pflanzen immer da wachsen, wo Menschen leben und sie brauchen. Ein gutes Beispiel sei der Breitwegerich, der wachse oftmals am Wegrand und hilft nicht nur gegen Husten, sondern auch bei Blasen an den Füßen. „Es reicht schon ein Blatt, das man nass macht und auf die Stelle legt“, erklärt Zechel. Das bedürfnisorientierte Wachsen von Kräutern und Pflanzen beobachte sie immer wieder, auch aus diesem Grund sollten Menschen immer „bedächtig mit der Natur umgehen“, sagt sie.

„Die Vogelmiere ist ein gutes Einsteigerkraut“, sagt Zechel. Die enthaltenen Bitterstoffe seien gut für die Verdauung und können den Körper entgiften. Quelle: Leona Passgang

Auch in Vahrenwald wachsen zahlreiche essbare Wildpflanzen. Das zeigt Zechel an diesem Tag während eines Wildpflanzenspaziergangs, den sie gemeinsam mit der AWO-Quartiersentwicklung organisiert. In Hinterhöfen, Wäldern und auf Wiesen finde man oft verschiedene essbare Wildkräuter und -pflanzen, sagt Zechel. Ein guter Einstieg sei beispielsweise die Vogelmiere, denn der Geschmack sei zwar mild, doch die Bitterstoffe im Kraut seien gut für die Verdauung und entgifteten zusätzlich den Körper.

Gänseblümchen helfen gegen unreine Haut

Gerade bekannte Kräuter und Pflanzen wie Brennnesseln, Gänseblümchen oder auch Löwenzahn seien sowohl zum Verzehr, als auch für kosmetische Zwecke geeignet. „Gänseblümchen helfen bei jugendlicher Haut gegen Unreinheiten. Man kann sowohl Gänseblümchen zum Salat essen, als auch als Tee trinken oder daraus ein Gesichtswasser machen“, weiß Zechel. Auch die sonst juckende Brennnessel dürfe gegessen werden – sie sind gute Eisenlieferanten. „Man muss sie von oben greifen und zusammen falten, dann spürt man nichts“, sagt Zechel.

Unter den Teilnehmern der Tour ist auch Julia Jander. Sie ist zum ersten Mal bei einem Wildpflanzenspaziergang von Zechel dabei und begeistert: „Ich kannte die Kräuterkunde von meiner Mutter und Großmutter, aber man erlebt bei dem Spaziergang ganz neu, was um einen herum wächst.“ Gemeinsam mit den anderen Teilnehmern lernt sie von Zechel zum Beispiel, wie aus Kastanien und Wasser Waschmittel entstehen kann.

Im Anschluss an den Wildpflanzenspaziergang haben die Teilnehmer die Gelegenheit, aus gesammelten Kastanien eigenes Waschmittel herzustellen. Quelle: Leona Passgang

Kastanien und Wasser ergeben Waschmittel und Handseife

„Sechs bis acht Kastanien und 300 Milliliter Wasser reichen schon“, sagt die Naturkräuterkundlerin. Die Kastanien enthalten bereits die natürlichen Seifenstoffe, vermischt mit Wasser und gut durchgeschüttelt ergeben sie ein neutral riechendes Waschmittel. „Wer möchte, kann noch ein paar Tropfen von einem ätherischen Öl hinzufügen, dann hat es auch einen Duft“, erklärt Zechel. Auch Handseife könne man aus Kastanien machen, allerdings empfiehlt sie, das Wasser vorher abzukochen und Olivenöl hinzuzufügen. Die Seifenlauge ist ungefähr drei Wochen haltbar.

Der Wildpflanzenspaziergang mit Anita Zechel wird von der AWO-Quartiersentwicklung Hannover organisiert und von der Deutschen Fernsehlotterie gesponsert. Die Teilnahme ist kostenlos. Zechel bietet ihre Führungen regelmäßig an. Informationen gibt es per E-Mail an anitazechel@htp-tel.de.

Von Leona Passgang