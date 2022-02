Hannover

Blau leuchten Wand und Decke der Marktkirche, blau leuchtet auch das große Plexiglaskreuz, das in der Mitte des Kirchenschiffs hängt. Doch durch die Lichtbrechung ergibt sich ein bemerkenswertes Farbenspiel: Der Schatten des Kreuzes auf der kühl blau leuchtenden Kirchenwand erscheint in warmen Farben.

„Schwebendes Licht“ heißt die Installation von mehreren Objekten, die derzeit in Marktkirche und Kreuzkirche in Hannovers Altstadt zu sehen ist. Urheber ist der Lichtkünstler Ludger Hinse, der sich international mit seinen Ausstellungen und Lichtinstallationen einen Namen gemacht. Am Sonnabend wurde die Installation mit einem kleinen Konzert in der Marktkirche eröffnet.

Für das Konzert unter der Leitung von Ulrike Volkhardt wurde die klassische Trennung nach Bühnen- und Zuschauerraum aufgebrochen. Ein Ensemble von insgesamt 40 Blockflötenspielern der Folkwang Recorder & Friends – von der Sopranflöte bis mannshohen Bassflöten – verteilte sich im Kirchenschiff, während das Publikum sich durch den Raum bewegen konnte. Ein Wandelkonzert, bei dem sich das Kirchenschiff als Klangraum je nach Standort veränderte.

Auch in den Seitenschiffen der Kirche stehen Lichtinstallationen von Ludger Hinse – und erinnern in ihrem Farbspiel wohl nicht zufällig an das Leuchten bunter Kirchenfenster. Quelle: Christian Behrens

Auch das Musikprogramm orientierte sich am Thema Licht, beginnend mit dem Flötenstück „Ecce beatam lucem“ des venezianischen Komponisten Alessandro Striggio aus dem 17. Jahrhundert und „Christe, qui lux es“, gespielt vom Marktkirchenorganisten Ulfert Smidt.

Veranstaltungen und Führungen bis Ostern

Bis Ostern wird „Schwebendes Licht“ noch zu sehen sein. Begleitet wird die Installation des 1948 geborenen gläubigen Künstlers Hinse von einer Veranstaltungsreihe mit Lesungen, Musik und Gesprächsformaten.

So findet am 2. März um 19 Uhr in der Marktkirche ein geistliches Gespräch unter dem Motto „Post tenebras lux“ (Auf Dunkelheit folgt das Licht) mit Marktkirchenpastor Marc Blessing und Pastor Markus Erny von der Reformierten Kirche Ascona.

Am Donnerstag, 17. März, um 17 Uhr gibt es unter dem Titel „Lux aeterna“ (Ewiges Licht) Musik und Literatur mit Axel LaDeur an der Orgel und Rezitationen von Kerstin Sjöstedt-Hellmuth.

An Kinder richtet sich der Entdeckertag „Das Licht der Welt“ am Sonnabend, 26. März. Marktkirchenpädagogin Sandra Jankowski bietet um 10 Uhr eine Führung für Kinder von sechs bis 12 Jahren und um 13 Uhr eine Führung für Teenager zwischen zwölf und 18 Jahren an.

Am Mittwoch, 30. März sprechen der theologische Vizepräsident der hannoverschen Landeskirche, Ralph Charbonnier, und die Äbtissin des Klosters Mariensee, Bärbel Görcke, über einleuchtenden Glauben.

Den Abschluss macht ein Osternachtgottesdienst am Sonnabend, 16. April, um 23 Uhr, bei dem auch der Künstler Ludger Hinse anwesend sein wird. Das vollständige Programm finden Sie hier.

Von Heiko Randermann