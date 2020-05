Hannover

In Hannover gibt es einen weiteren bestätigten Fall einer Corona-Infektion in einer Schule. Am Ricarda-Huch-Gymnasium in der List ist ein zweiter Schüler des zwölften Jahrgangs erkrankt. Der Fall stehe aber in keinem zeitlichen Zusammenhang mit dem Anfang der Woche bekannt gewordenen Fall, hieß es am Freitag vonseiten des Gesundheitsamtes. Die Mitschüler aus dem Kurs, in dem am Freitag eine Covid-19-Infektion bekannt geworden war, kamen nach Informationen der HAZ in Quarantäne. Der Schulbetrieb läuft offenbar wie geplant weiter.

Kita-Mitarbeiter haben Angst

In einer Kita des Stadtkirchenverbandes in Hannover-Ledeburg hat es zudem erhebliche Irritationen hervorgerufen, dass Mitarbeiter und Kinder nach einer bestätigten Covid-19-Infektion in der Einrichtung zwar in Quarantäne geschickt, aber nicht auch sofort auf Corona getestet wurden. Angeblich habe das Gesundheitsamt der Region dies aus Kostengründen verweigert, hieß es. Viele Erzieherinnen hätten generell Angst, in die Kita zurückzukehren, sagte Werner Massow von der Kirchengewerkschaft Niedersachsen: Sie würden stattdessen sogar lieber in Kurzarbeit gehen. Wenn bei einem bestätigten Covid-19-Fall nicht einmal die direkten Kontaktpersonen in der Notgruppe getestet würden, führe das zusätzlich zu einer großen Verunsicherung, sagte Massow.

Gewerkschaft fordert regelmäßige Tests in Kitas

Gerade Kita-Beschäftigte, die ohne Masken arbeiteten und Kontakt zu Kindern schon aus pädagogischen Gründen zulassen müssten, seien besonders gefährdet. Die Kirchengewerkschaft Niedersachsen fordert deshalb in einem offenen Brief an die Landesregierung, dass wie in anderen Bundesländern regelmäßig, spätestens aber bei einer nachweislichen Corona-Infektion, ein sofortiger, kostenloser Test möglich ist. Eine Sprecherin des Gesundheitsamtes der Region hielt am Freitag dagegen, Tests zeigten nicht zuverlässig an, ob jemand infiziert sei, wenn der Abstrich zu früh genommen werde. Deshalb werde grundsätzlich erst getestet, wenn Symptome auftreten.

Gesundheitsamt: Zu frühe Tests sind unzuverlässig

In jedem Fall werde bei direkten Kontaktpersonen in einem Fall von Corona aber eine Quarantäne angeordnet. Auch eine regelmäßige Testung in Kitas sei derzeit nicht sinnvoll, sagte die Sprecherin weiter. Die Tests seien nicht zuverlässig genug. Die Kosten trage die Krankenkasse. Bei der Kirchen-Kita in Ledeburg handelt es sich um die Kindertagesstätte mit dem ersten und nach Angaben des Gesundheitsamtes der Region bislang einzigen bestätigten Corona-Fall in Hannover. Zuerst hatte es geheißen, die Infektion sei in einer städtischen Kita aufgetreten.

Von Jutta Rinas