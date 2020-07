Hannover

Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen in einer Kleingartenkolonie in Vahrenheide einen mutmaßlichen Laubeneinbrecher nur mit viel Mühe festgenommen. Der 41-jährige war mit einem Messer bewaffnet und ließ sich auch von einem Warnschuss nicht beeindrucken. Laut Polizei mussten die Einsatzkräfte den Mann nach einer Verfolgungsjagd mit Pfefferspray stoppen, um ihn festzunehmen. Der Täter muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls, Einbruchs sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten und wird am Montag einem Haftrichter vorgeführt.

Täter bedroht Zeugen und verschwindet in der Dunkelheit

Wie Polizeisprecher Martin Richter mitteilte, hatte ein Zeuge den mutmaßlichen Einbrecher zuvor gegen 3.20 Uhr in der Kleingartenkolonie Vahrenwalder Heide bei einem Beutezug beobachtet. Er soll demnach eine Geldbörse von einem Gartentisch genommen und eingesteckt haben. Als der Zeuge den 41-Jährigen zu Rede stellte, habe der mutmaßliche Täter den Zeugen bedroht und sei zunächst in der Dunkelheit verschwunden, berichtete die Polizei.

Auf möglichen Angriff reagiert Polizist mit sofortigem Warnschuss

Einsatzkräfte entdeckten den Beschuldigten zwar kurz nach ihrer Ankunft in einem Gebüsch auf dem Koloniegelände. Weil es aber Hinweise gegeben habe, dass der mutmaßliche Täter mit einem Messer bewaffnet sei, hätten die Beamten den Mann aus sicherer Entfernung aufgefordert, sich auf den Boden zu legen und sich zu ergeben. „Stattdessen lief der Tatverdächtige unvermittelt auf die Polizisten zu“, berichtete Richter. Trotz eines sofortigen Warnschusses aus der Dienstpistole habe der Tatverdächtige die Flucht ergriffen. Mehrere Polizeibeamte konnten den Mann zwar einholen. Trotzdem wehrte sich der 41-Jährige offenbar weiterhin energisch. Deshalb hätten die Polizisten Pfefferspray eingesetzt, sagte der Polizeisprecher.

Tatverdächtiger ist möglicherweise für weitere Einbrüche in der Kolonie verantwortlich

Die Vorsichtsmaßnahmen der Beamten waren begründet, wie sich anschließend herausstellte: „Bei dem Beschuldigten wurde ein Messer gefunden und weiteres Diebesgut aus einer Laube der Kolonie“, sagte Richter. Weil nach der Festnahme in der Kleingartenanlage insgesamt fünf Einbrüche in Lauben und zwei offenbar gescheiterte Versuche entdeckt wurden, prüfen die Ermittler nun, ob diese Taten auch auf das Konto des 41-Jährigen gehen.

Von Ingo Rodriguez