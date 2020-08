Hannover: Einbrecher stehlen Süßigkeiten und Kuscheltiere aus Apotheke

Zwei Männer sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Apotheke am Klagesmarkt in Hannover eingebrochen. Die Beute waren aber nicht etwa teure Medikamente: Die Täter hatten es auf Süßigkeiten und Stofftierfrösche abgesehen. Die Polizei sucht mittels Fotos aus der Überwachungskamera nach den Einbrechern.