Hannover

Würstchen, Fischstäbchen und Likör zum Frühstück – und das in einer fremden Wohnung: Mit einem ungewöhnlichen Einbruch musste sich jetzt ein Gericht in Hannover befassen. Der vor dem Amtsgericht Hannover angeklagte Stefan M. soll im vergangenen Oktober die Terrassentür einer Wohnung nahe dem Königsworther Platz aufgehebelt und in der Küche getafelt haben. Dafür verurteilte ihn das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Paula Sekula nun zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung.

Angeklagter schält Kartoffeln mit einem Messer

Dabei befand ihn das Gericht des Wohnungseinbruchsdiebstahls und auch des Diebstahls mit Waffen für schuldig. Denn der Angeklagte hatte sich wohl nicht nur an den Vorräten, wie etwa Würstchen und Fischstäbchen bedient, er hatte sich auch Speisen zubereitet. Dabei hatte er Kartoffeln mit einem Küchenmesser geschält. Auf die Nachfrage, ob er das Messer auch eingesetzt hätte, antwortete der Angeklagte: „Wenn ich angegriffen worden wäre, hätte ich mich verteidigen können.“ Damit habe der Angeklagte angegeben, dass er das Messer im Falle eines Falles auch verwendet hätte, so Richterin Sekula.

Anzeige

Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren

Trotz alledem fiel das Urteil vergleichsweise milde aus. Denn für den Einbruch in Privatwohnungen sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren vor. Dass es dabei beim Mindestmaß für den bereits vorbestraften Angeklagten blieb, begründete das Gericht auch mit der Notlage, in der sich der 50-Jährige befunden habe. Der ließ durch seine Verteidigerin Tanja Brettschneider erklären, dass er unter Alkoholeinfluss gestanden, Hunger gehabt habe und ins Warme wollte. Er sei davon ausgegangen, dass niemand zu Hause sei, denn er habe niemanden erschrecken wollen.

„Ich war auf der Durchreise“

Dabei ist der Angeklagte offenbar selbst überrascht worden. Er sei zwei oder drei Personen in der Küche begegnet, so der 50-Jährige. „Ich dachte, es handelt sich um Einbrecher.“ Doch es waren die Bewohner der leer gewähnten Wohnung, die dann sofort die Polizei gerufen hätten. So gestaltete sich der Aufenthalt des Angeklagten in Deutschland wohl länger als geplant. „Ich war auf der Durchreise“, erklärte der gebürtige Rumäne. Eigentlich sollte es weiter nach Schweden und dann nach England gehen. Doch diese Reise wurde von einer sechsmonatigen Untersuchungshaft unterbrochen.

Da der Angeklagte nun ohnehin ausreisen müsste, hielt das Gericht, wie auch Staatsanwaltschaft und Verteidigung, eine milde Strafe für angemessen. Zudem sei beim Angeklagten grundsätzlich keine negative Gesinnung zu erkennen gewesen, so Richterin Sekula. Aber sie betonte auch, dass es über das Strafmaß Diskussionen gegeben habe. Zwar sei der Wert der entwendeten Gegenstände gering gewesen, doch der persönliche Schaden dafür um so größer. „Denn keiner möchte morgens in die Küche kommen und eine fremde Person antreffen“, sagte Sekula.

Lesen Sie auch

Von Alina Stillahn