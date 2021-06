Hannover

Maskierte Diebe sind in der Nacht zu Dienstag ins Haus einer Seniorin in Hannover-Kirchrode eingebrochen. Die Täter weckten die 76-Jährige in ihrem Schlafzimmer, hielten sie fest und forderten Bargeld. Unvermittelt ließen die Einbrecher dann aber von ihrem Opfer ab und ergriffen ohne Beute die Flucht. Die Frau erlitt leichte Verletzungen, die Polizei ermittelt wegen versuchter räuberischer Erpressung.

Die Unbekannten verschafften sich zwischen 1.50 und 2.05 Uhr gewaltsam Zutritt zum Haus am Asplundweg. „Dann begaben sie sich in das Schlafzimmer, wo die 76 Jahre alte Bewohnerin schlief“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Die Täter weckten die Frau, um Informationen über die gesuchte Beute einzuholen. Doch dann hätten die Männer unverrichteter Dinge wieder das Haus verlassen – ob sie womöglich durch irgendetwas aufgeschreckt wurden, ist unbekannt.

Ähnlicher Fall 2019 in Groß-Buchholz

Der Fall erinnert stark an einen Überfall im Dezember 2019 in Groß-Buchholz. Damals brachen Unbekannte in eine Villa am Hanebuthwinkel ein und bedrohten die ebenfalls schlafende Bewohnerin. Erst als die Täter Schmuck und Bargeld von der Seniorin erbeutet hatten, ergriffen sie die Flucht. Damals wie heute wurden die Frauen leicht verletzt.

Polizei erbittet Hinweise

Die beiden schlanken Täter aus Kirchrode sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt sein, beide trugen einen dunklen Mundschutz. Ein Gesuchter ist etwa 1,85 Meter groß und sprach akzentfrei Deutsch. Während des Überfalls trug der Mann ein blaues oder dunkles Sweatshirt, dazu eine schwarze Mütze und dunkle Arbeitshandschuhe. Von seinem Komplizen ist lediglich bekannt, dass er auf etwa 1,80 Meter Größe geschätzt wird. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter Telefon (0511) 109 55 55.

