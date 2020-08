Hannover

Die Polizei hat zwei Einbrecher festgenommen, die es in der Nacht zu Freitag auf Süßigkeiten und Tabak abgesehen hatten. Ein Zeuge hatte die Männer in Vahrenheide bemerkt und den Notruf gewählt. Die Täter sammelten ihre Beute noch ein, als die Ermittler eintrafen. Erst vor zwei Tagen schlugen Einbrecher, die Süßigkeiten stahlen in Mitte zu.

Der 62-jährige Zeuge hatte die jetzt Festgenommenen gegen 3.25 Uhr in einem Markt an der Junkersstraße beobachtet. Die Verdächtigen hatten eine Glasscheibe eingeschlagen und bedienten sich im Eingangsbereich an Süßem und Tabakwaren. Als die Polizei nur wenig später in Vahrenheide anrückte, ließen sich der 20- und 29-Jährige widerstandslos festnehmen.

Zweiter Süßigkeiten-Einbruch in zwei Tagen

Gegen die beiden wird nun wegen schweren Diebstahls ermittelt, sie durften die Wache nach den polizeilichen Maßnahmen aber vorerst wieder verlassen. Es ist bereits der zweite Fall gestohlener Süßigkeinte binnen zwei Tagen: In der Nacht zu Mittwoch waren zwei Unbekannte in eine Apotheke am Klagesmarkt eingestiegen, um Süßwaren und zwei Frosch-Kuscheltiere zu stehlen.

Von Peer Hellerling