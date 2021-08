Hannover

Der Schock sitzt immer noch tief. Auch einige Tage nach dem Einbruch sind die Mitglieder der Evangelisch-reformierten Kirche weiterhin fassungslos. Bislang unbekannte Täter sind in der vergangenen Woche in das Gemeindezentrum der Kirche eingebrochen und haben in den Räumen an der Lavesallee eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Die Vorsitzende des Gemeindevorstands, Birgit Hoffmann-Castendiek, ist vor allem angesichts der Brutalität und brachialen Gewalt erschüttert. „Die Türen waren aufgehebelt, die Türrahmen geborsten, Schränke, Büros und Schreibtische waren aufgebrochen und durchwühlt, im Büro einer Pastorin wurde sogar ein Sofa aufgeschlitzt “, berichtet die Vorsitzende.

Für die Mitglieder der Kirchengemeinde am Waterlooplatz ist es auch nicht allein der Diebstahl von Wertgegenständen, der immer noch große Betroffenheit auslöst. „Uns erschüttern die Gewalt der Einbrecher und die großen Schäden“, sagt Hoffmann-Castendiek. Gestohlen hätten die Täter einige Musikinstrumente, Laptops und einen Beamer. „Aber ansonsten wurden kaum Wertgegenstände mitgenommen, einfach weil es in den Gemeinderäumen keine größeren Wertgegenstände gibt und grundsätzlich kein Bargeld verwahrt wird“, sagt die Vorsitzende.

Den Einbruch müssen die Täter laut Polizeidirektion Hannover in der vergangenen Woche in der Zeit von Dienstagmittag bis Mittwochmorgen verübt haben. Den entstandene Schaden kann die Polizei bislang noch nicht beziffern. „Vor Ort wurden aber mehrere Spuren gesichert“, sagt Polizeisprecher Marcus Schmieder.

„Es fehlt Respekt für Organisationen, die der Allgemeinheit dienen“

Was die Vorsitzende der Kirchengemeinde besonders fassungslos macht: „Es wurden Büros von denjenigen verwüstet, die sich dafür einsetzen, einsame Menschen und Menschen in Notlagen zu unterstützen“, sagt Hoffmann-Castendiek. Betroffen sei auch ein Verein, der die Räume im Gemeindezentrum angemietet habe: der Verein „Internationaler Kultureller Jugend Austausch“ (IKJA). „Die nun gestohlenen Laptops nutzen die Mitglieder normalerweise, um geflüchteten Menschen in Notlagen zu helfen und Sprachkurse anzubieten“, sagt Hoffmann-Castendiek. Auch im Büro der diakonischen Mitarbeiterin, die sich um die Betreuung alter Menschen kümmere, seien verschlossenen Büroschränke aufgebrochen worden. Dieser Einbruch zeige ganz deutlich: „Es fehlt Respekt für Organisationen, die der Allgemeinheit dienen und gesellschaftliche Randgruppen betreuen“, sagt die Vorsitzende.

Das ist die Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Hannover Die „Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Hannover“ gehört zur „Evangelisch-reformierten Kirche“, die ihren Verwaltungssitz in Leer in Ostfriesland hat. Sie gehört als Gliedkirche zur „Evangelischen Kirche Deutschlands“ (EKD). Die „Evangelisch-reformierte Kirche“ hat ihren Schwerpunkt in Ostfriesland, dem Emsland und im Landkreis Grafschaft Bentheim. Zu ihr gehören aber auch Einzelgemeinden in ganz Deutschland. Insgesamt zählen etwa 140 Gemeinden mit rund 180.000 Mitgliedern zur „Evangelisch-reformierten Kirche“. Der Kirchengemeinde Hannover gehören zurzeit rund 4.900 Gemeindemitglieder aus der Landeshauptstadt und der gesamten Region Hannover an.

Das Chaos in den Räumen macht Hoffmann-Castendiek auch Tage später noch wütend: In der ersten Etage des Gemeindezentrums am Waterloo sei der Fußboden mit den Glassplittern einer zertrümmerten Fensterscheibe übersät gewesen. „Das Fenster wurde von der Brandstraße aus mit einem Pflasterstein eingeworfen“, berichtet die Vorsitzende. Die Polizei gehe von zwei Tätern aus, denen der Einstieg vermutlich mit einer sogenannten „Räuberleiter“ geglückt sei. „Sie haben alle Sicherungen im Haus ausgedreht und sämtliche Räume durchsucht – sogar Kühlschränke“, sagt die Vorstandsfrau. Auch in den Kellerräumen seien alle Schränke mit Archiv- und Bastelmaterial durchsucht worden.

„So eine sinnlose Tat“

Inzwischen hat die Gemeinde auf Anraten der Polizei alle Schäden aufgelistet: Unter anderem müssen eine große Fensterscheibe sowie zwei massive Türen inklusive der Rahmen ersetzt werden. Bei mehreren Büroschränken sind die Schlösser herausgebrochen. Zwei weitere Türen ließen sich vermutlich reparieren, weiß Hoffmann-Castendiek inzwischen. „So eine sinnlose Tat“, sagt sie schließlich noch einmal.

