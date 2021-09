Hannover

In gleich mehrere Gebäude in der Nordstadt sind unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingedrungen. Das teilt die Polizei Hannover mit. Betroffen waren zwei Gebäude der Leibniz-Universität und eine Kindertagesstätte.

Den Angaben der Polizei zufolge entdeckte ein Mitarbeiter der Universität am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr eine aufgehebelte Tür an der Herrenhäuser Straße. Die Diebe hatten die Büroräume durchwühlt und Bargeld entwendet. Die Polizei stellte zudem Einbruchspuren an einem anderen Gebäude der Universität an der Callinstraße fest.

Täter hebeln Kita-Fenster auf

Einen weiteren Einbruch meldeten am Mittwochmorgen Mitarbeitende einer Kindertagesstätte – ebenfalls in der Callinstraße. Dort hatten die Täter ein Fenster aufgehebelt und sich im Inneren des Gebäudes gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft, um diese zu durchsuchen. Ob die Einbrecher auch etwas mitgehen ließen ist nicht bekannt.

Die Polizei hält es für möglich, dass die Taten zusammenhängen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0511) 1093115 beim Kommissariat Hannover-Nordstadt zu melden.

Von Thea Schmidt