Frau Krämer, das Hospiz Luise wird 25 Jahre alt. Sie sind seit 19 Jahren dabei, begleiten seitdem Menschen beim Sterben. Was hat sich geändert? Sterben Menschen heute anders als früher?

Der Prozess des Sterbens ist natürlich gleich geblieben. Es wurde schon immer gestorben; und es wird auch immer weiter passieren. Aber gesellschaftlich hat sich viel getan. Vor 25 Jahren war der Tod ein großes Tabu. Er wurde ausgegrenzt, selbst in der Klinik. Die Zimmer der Sterbenden wurden oft nicht gerne betreut, sie waren nicht selbstverständlich integriert in die pflegerische Arbeit. Oft gab es gar keinen Raum, um in Ruhe zu versterben. Und wenn Menschen verstorben waren, gab es oft keinen Raum, in den man ihr Bett schieben konnte, damit die Angehörigen in Ruhe Abschied nehmen. Es wurde gestorben und dann ging es sofort weiter.

Wie ist das heute bei Ihnen im Hospiz?

Wir nehmen uns zum Beispiel immer Zeit für eine letzte Waschung, wenn der Patient verstorben ist. Wir machen seinen Tod öffentlich sichtbar, nicht nur das Leben. Wir zünden in der Kapelle eine Kerze an, wenn jemand verstorben ist, um an ihn zu denken. Jeder sieht sie brennen, wenn er das Hospiz betritt.

Kann das nicht für andere Hospizbewohner zur Belastung werden. Sie sehen, dass jemand sterben musste. Sie wissen, auch ihnen steht das nahe bevor.

Ich denke, in erster Linie macht die Kerze betroffen, wenn man den Menschen kannte. Unsere Patienten entscheiden sich ja selbst, hierher zu kommen. Sie wählen also auch einen bewussten Umgang mit dem Tod. Die Kerze kann im Übrigen auch ganz andere Reaktionen auslösen. Ich habe schon erlebt, dass Patienten länger hier waren und sie oft brennen sahen. Irgendwann fragten sie uns: ,Wann bin ich dran? Bin ich etwa vergessen worden?’

Was tun Sie gegen die Angst vor dem Sterben?

Wir besprechen, was für eine Angst das ist. Haben die Patienten Angst davor, wie sie sterben werden? Haben sie negative Erfahrungen mit dem Tod gemacht und angsteinflößende Bilder im Kopf? Haben sie Angst, ob sie leiden müssen, ob starke Schmerzen oder Luftnot sie quälen werden? Manche brauchen seelsorgerische Betreuung, andere angstlösende Medikamente, wiederum andere schlicht ein Gespräch und das Gefühl von Sicherheit. Manchmal bestehen Ängste auch um den Menschen herum: Steht noch eine Versöhnung aus, gibt es finanzielle Probleme. Wir versuchen zu beraten, auch die Angehörigen mit einzubeziehen. Es gibt auch Menschen, die sich nicht mehr mitteilen können. Da sind wir ganz auf die Angehörigen angewiesen.

Was haben Menschen, die ins Hospiz Luise kommen?

Sie haben zu 98 Prozent Krebserkrankungen und zu 2 Prozent neurologische Krankheiten. Es sind unheilbare, fortschreitende Erkrankungen mit schwerwiegender Symptomlast.

Was ist das?

Das können starke Schmerzen sein, Wunden, Metastasen am ganzen Körper, Tumore, die sich nach außen eröffnen, Luftnot, starke Übelkeit. Es sind Symptome, bei denen die palliativen Versorgungskapazitäten zu Hause oder auf einer Palliativstation ausgeschöpft sind.

Wie lange bleiben die Menschen in der Regel?

17 bis 21 Tage. Gefühlt kommen die Menschen heutzutage später zu uns als früher. Die Krankheiten sind heute sehr viel multipler, die Liegedauer oft kürzer. Manche Bewohner sterben innerhalb von Stunden oder wenigen Tagen.

Was war Ihre Motivation für die Arbeit im Hospiz?

Es war die besondere, ganzheitliche Pflege der Menschen. Ich habe mich schon als Krankenschwester in der Klinik immer mit der Frage nach dem Sinn des Lebens beschäftigt. Da gehört das Thema Sterben und Tod dazu. Als ich hier angefangen habe, konnten die Patienten an der Gemeinschaft im Haus noch über einen längeren Zeitraum aktiv teilnehmen. Wir haben Menschen noch öfter letzte Wünsche erfüllen können, Ausflüge mit ihnen gemacht. Heute bewirkt der Fortschritt der Medizin, dass die Menschen oft eine sehr lange Geschichte mit ihrer Krankheit hinter sich haben. Sie haben viele Therapien, Operationen, hinter sich, fragen sich manchmal, hätte ich doch die letzte OP nicht mehr gemacht.

Sind es immer die Patienten, die ins Hospiz möchten?

Ja, aber manchmal sind es auch die Angehörigen, die eine 24-Stunden-Betreuung nicht mehr leisten können. Manche Patienten sind hier nur ganz kurz, sie sind jahrelang zu Hause gepflegt worden. Manche brauchen nur noch einmal eine Insel der Ruhe, eine andere Atmosphäre, um zu sterben.

Wie alt sind die Menschen, wenn sie kommen?

Der Durchschnitt liegt bei 64 Jahren. Wir haben 90-Jährige, aber auch ganz junge Menschen hier. Kinder betreuen wir nicht. Dafür gibt es einen speziellen Hospizdienst.

Gibt es Situationen, die Sie belasten?

Wir haben manchmal Menschen mit ALS im Hospiz. Das ist eine aufsteigende Lähmung, die irgendwann den ganzen Körper, sogar das Sprachzentrum erfasst. Die Menschen sind gefangen in ihrem Körper, können sich nicht mehr mitteilen. Jedes Bedürfnis muss man mit viel Geduld nonverbal herausfinden. Das ist manchmal belastend. Bei anderen Menschen ist die Zeit zwischen Diagnose und Tod manchmal sehr kurz. Sie haben gar keine Zeit, sich mit der Krankheit auseinanderzusetzen, befinden sich in einer Art Schockstarre, bis sie sterben. Das zu erleben, kann auch belastend sein.

Wie schaffen Sie es, solche Eindrücke nicht mit nach Hause zu nehmen.

Wir haben hier auch eine Betreuung, Supervision. Trotzdem nimmt man manchmal etwas mit. Es gibt Tage, da mache ich auf der Autofahrt nach Hause ganz laut die Musik an, oder ich gehe noch kurz in die Natur, umarme auch mal einen Baum. Aber es gibt so viel Positives: Kranke, die noch einmal in der Küche am Tisch sitzen und den Geruch von Bratkartoffeln genießen. Menschen, die noch einmal im Bett auf der Terrasse in der Sonne sitzen, nachdem das in ihrer Wohnung im dritten Stock lange nicht mehr möglich war. Ich habe meine Entscheidung für diese Arbeit nie bereut.

Gibt es auch schöne Momente beim Sterben?

Ja, viele. Jede Begegnung mit dem Tod hat auch etwas sehr Berührendes in sich. Wenn man beim Sterben dabei ist, ist das immer ein ganz intensiver Moment, ähnlich wie bei einer Geburt.

Können Sie sich an eine besondere Situation erinnern?

Wir hatten einmal einen Patienten mittleren Alters, der war auf dem Entwicklungsstand eines 4-Jährigen. Er ging auf eine so kindliche Weise mit dem Sterben um. Er hatte immer eine Puppe bei sich. Als er einmal einen Sarg bei der Überführung sah, fragte er, ob er da auch reinkomme in den Sarg – und ob er die Puppe mitnehmen könne. Das war voller Leichtigkeit. Er hat den Tod einfach als Teil des Lebens gesehen. Das war sehr schön.

Zur Person Britta Krämer, 1971 in Bremen geboren, schloss 1994 eine Ausbildung als examinierte Krankenschwester ab und arbeitet nach Stationen im Krankenhaus seit Juli 2000 im Hospiz Luise im stationären Bereich.

Das Hospiz Luise wird 25 Jahre alt Das Hospiz Luise wurde als erstes stationäres Hospiz 1994 in Niedersachsen durch die Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul in Hildesheim gegründet. Acht Patienten können in dem Haus in Hannover-Kirchrode untergebracht werden. In den vergangenen 25 Jahren hat das Hospiz Luise überdies aktiv an einem Versorgungsnetz in ganz Niedersachsen mitgewirkt. So gründete das Hospiz 1998 auch den ersten Ambulanten Palliativdienst in Hannover, der Sterbende mit Hilfe von examinierten Fachkräften zu Hause unterstützt. 2015 schließlich wurde der Ambulante Hospizdienst Luise gegründet, ein Dienst, bei dem Ehrenamtliche Familien und Angehörige zu Hause, in Alten- und Pflegeheimen und im Krankenhaus begleiten. Insgesamt 89 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter arbeiten heute in den ambulanten und stationären Bereichen des Hospizes. „Es muss darum gehen, das Sterben nicht an stationäre Spezialeinrichtungen zu delegieren, sondern dafür zu sorgen, dass es dort seinen Platz hat, wo der Mensch lebt“, sagt Hospizleiter Kurt Bliefernicht. Das bedeute für die Zukunft einen weiteren Ausbau der ambulanten Möglichkeiten. Zudem müssten hospizliche Strukturen in Pflegeeinrichtungen integriert werden, um neue Netzwerke auf – und alte auszubauen. Das 25-jährige Jubiläum begeht das Hospiz Luise am Donnerstag mit einem Dankgottesdienst in der St. Joseph Kirche mit Bischof Heiner Wilmer. Die Schirmherrschaft für das Jubiläum, das mit zahlreichen weiteren Veranstaltungen gefeiert wird, hat Ministerpräsident Stephan Weil übernommen. Weitere Informationen: www.hospiz-luise.de jr

Von Jutta Rinas