Auf dem Gelände der ehemaligen Kita in der Hüttenstraße in Hannover-Hainholz soll ein Gebäudekomplex aus drei Häusern mit 47 Wohnungen entstehen. Die WWB Weser-Wohnbau Holding GmbH hat das Grundstück Mitte 2018 von der Hainhölzer Kirchengemeinde erworben und im Juni 2019 einen Bauantrag für den viergeschossigen Neubau mit Staffelgeschoss eingereicht. Im Frühjahr ist Baustart, falls die Baugenehmigung bis dahin vorliegt. Auf Immobilienportalen sind die Eigentumswohnungen bereits im Angebot, obwohl sie voraussichtlich erst Ende 2021 bezugsfertig sind.

Penthouse kostet mehr als eine halbe Million Euro

Eine Vier-Zimmer-Penthouse-Wohnung mit zwei Dachterrassen und gut 114 Quadratmetern schlägt dort mit 545.500 Euro zu Buche. Für eine andere Vier-Zimmer-Wohnung mit 116,5 Quadratmetern sind 499.500 Euro aufgerufen. 68,5 Quadratmeter kosten 325.500 Euro. Die Größe der angebotenen Eigentumswohnungen startet bei zwei Zimmern und 63 Quadratmetern. Drei Ein-Zimmer-Wohnungen sind als Mietwohnungen mit Mietpreisbindung geplant. Das hat die Kirchengemeinde mit der WWB beim Grundstücksverkauf vereinbart.

„Nach unserer Erfahrung nutzt die Hälfte der Eigentümer die Wohnungen selbst, die andere Hälfte wird vermietet“, berichtete WWB-Architekt Lutz Kirchner kürzlich in der Sanierungskommission Hainholz. Bei den Mietpreisen richteten sich die Eigentümer meist an die Höhe vergleichbarer Neubauten. In der Sanierungskommission gab es dazu einige kritische Nachfragen, denn im Hainhölzer Umfeld erscheinen die Preise durchaus üppig.

Die Hainhölzer Kirchengemeinde hatte Kita-Gelände und Gemeindehaus veräußert, um mit den Verkäufen ihre eigenen Neubauten zu finanzieren. Beide Verkäufe müssten im Zusammenhang betrachtet werden, sagte Stadtplanerin Uta Schäfer. „Wir haben abgesprochen, dass im Gemeindehaus geförderter Wohnungsbau oder ein sozialer Betrieb entsteht.“ Tatsächlich plant die Wohnungsgenossenschaft Woge dort jetzt ein Projekt mit Mietpreisbindung. Und für das Kita-Gelände sei Weser-Wohnbau nicht der Meistbietende gewesen. „Den hätten wir abgelehnt“, betonte Schäfer.

Anwohner trauern der Kita hinterher

Bei den Anwohnern stößt das Bauvorhaben dennoch auf massive Vorbehalte. Während anderswo Anlieger gegen neue Kindergärten klagen und Lärm befürchten, trauern die Nachbarn in diesem Fall der Kita hinterher. Das großzügige Außengelände mit Bäumen und Büschen empfanden auch die Anrainer als grüne Oase in der Stadt. Dagegen wird der Neubau große Teile des Grundstücks bedecken.

„Die massive Bebauung ist für uns erschreckend. In die untere Etage unserer Häuser wird keine Sonne mehr dringen“, sagt Rüdiger Knesebeck von der benachbarten Eigentümergemeinschaft Auf dem Dorn, zu der 42 Wohnungsbesitzer gehören. Die Anwohner fürchten auch um ihre Häuser und den eigenen Baumbestand, weil die Gründung für die Tiefgarage des Neubaus nahe an die Grundstücksgrenze reicht. Architekt Kirchner weist jedoch den Vorwurf zurück, es gehe dabei um eine Grenzbebauung. „Die Tiefgarage war Wunsch der Stadt, auf dem begrünten Dach wird es eine Spielfläche für Kinder und Aufenthaltsmöglichkeiten geben.“

Ein Anwohner kritisiert zudem Baumfällungen auf dem Grundstück und an der Straße. „Von Ersatzpflanzungen am Stadtrand haben wir nichts.“ Kirchner betont, es seien nicht alle Bäume „weggehauen“ worden. „Und uns gegenüber war nie die Rede davon, dass die Platanen an der Straße fallen.“

Kommentar: Teures Wohnen erschreckt viele Von Bärbel Hilbig Die Kaufpreise für Neubauwohnungen in Hannover können die meisten Menschen mit Durchschnittseinkommen nur noch erschrecken. Auch das neue Bauprojekt auf dem alten Kita-Grundstück der Hainhölzer Kirchengemeinde bildet da keine Ausnahme. Bauen ist inzwischen eine extrem teure Angelegenheit. Deshalb hat sich ja auch die Gemeinde für den Verkauf ihrer Grundstücke entschieden, um ihre eigenen Neubauten zu finanzieren. Insgesamt entstehen so 58 neue Wohnungen an der Turmstraße und der Hüttenstraße. Immerhin sind auch für Alleinerziehende kleine Wohneinheiten dabei, an denen weiter Mangel besteht. Im Zusammenspiel betrachtet gibt es auch gute Nachrichten. Im ehemaligen Gemeindehaus plant eine Wohnungsgenossenschaft ein Wohnprojekt, die Wohnungen unterliegen der Mietpreisbindung. Und auch an der Hüttenstraße entsteht ein kleiner Teil der Wohnungen mit öffentlicher Förderung. Unterm Strich gilt damit für ein Viertel der neuen Wohnungen die Sozialbindung. Besser als nichts.

