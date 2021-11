Hannover

Das Unfassbare geschah am 18. März. Kurz vor 9 Uhr stirbt ein 18 Monate alter Junge bei einem Autounfall in Bothfeld vor einer Kita. Todesfahrer ist sein eigener Vater (43). Die Mutter (40) hatte den Kleinen für einen verhängnisvollen Moment aus den Augen gelassen. Ein halbes Jahr lang waren die Eltern im Visier von Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Verdacht gegen sie lautete auf fahrlässige Tötung. Nun ist der Fall strafrechtlich abgeschlossen: Die Eltern werden nicht bestraft.

In den sechs Monaten hatte die Polizei ermittelt, was genau an jenem Morgen vor der Kita des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschland (CJD) am Robinienweg passiert war. Die Eltern wollten mit ihrem SUV die Schwester (4) des Jungen in die Einrichtung bringen. Die Mutter hatte die Kinder kurz auf dem Gehweg neben dem Auto warten lassen, weil sie etwas aus dem Kofferraum holen wollte.

Halteverbot vor der Kita

Weil vor der Kita ein Halteverbot gilt, wollte der 43-jährige Vater den Bereich verlassen – und fuhr an. Die Eltern hatten darauf vertraut, „dass die Kinder – wie schon einige Male davor – auf dem Gehweg warten würden“, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover, Kathrin Söfker. Doch der Junge tat es nicht.

Unbemerkt war er vor das Auto gelaufen – und wurde vom SUV des Vaters überrollt. Der lebensgefährlich verletzte Eineinhalbjährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Dort starb er kurze Zeit später.

Sorgfaltspflicht verletzt

Die Ermittlungen ergaben, dass Mutter und Vater „in einem kurzen Moment der Unaufmerksamkeit gegen die ihnen obliegende Sorgfaltspflicht verstoßen haben“, erklärt Söfker.

Allerdings kam die Staatsanwaltschaft zu dem Schluss, dass der 43-Jährige und seine Frau durch den Tod des Jungen bereits so hart getroffen wurden, dass die Verhängung einer Strafe fehl am Platz sei. In solchen Fällen kann von einer Anklage und einer Verurteilung abgesehen werden.

Mit Zustimmung eines Richters am Amtsgericht wurde das Verfahren gegen die Eltern eingestellt.

Von Britta Mahrholz