Es ist nicht leicht, ein Engel zu sein. Für gewöhnlich stellt man sich die Himmelsboten ja ätherisch und schwebend vor. Es heißt, mittelalterliche Gelehrte hätten ganze Bibliotheken mit Antworten auf die Frage gefüllt, wie viele Engel auf eine Nadelspitze passen. Ich selbst wiege nach irdischen Maßstäben etwa 200 Pfund, und ob ich charakterlich für die Rolle geeignet bin, sei dahingestellt.

Immerhin hat man in der Ernst-August-Galerie keine Vorurteile gegen einen männlichen Engel, der sich in dem klassischen Studentenjob versuchen möchte. „Ihr Auftrag ist es, freundlich Süßigkeiten zu verteilen und den Besuchern einen schönen Advent zu wünschen“, sagt Andrea Biczók, Assistentin des Center-Managements, als sie mir einen Korb mit Schokoladen-Täfelchen anvertraut.

Anprobe: Es dauert, bis das himmlische Gewand mit seinen vielen Schichten sitzt. Quelle: Katrin Kutter

Wenn in Kaufhäusern heute Engel zum Einsatz kommen, sind diese meist weiblich – anders als in der Bibel, die in diesem Fall ja als maßgebliche Fachliteratur gelten darf. Kaufhausengel tragen betont knappe Kostüme in Kleidergröße 36. Da mir diese farblich nicht so zusagen, habe ich mir ein eigenes Kostüm mitgebracht. Goldgewand, Gaze und Glöckchen. Freundliche Leihgaben aus der St.-Oliver-Kirchengemeinde und der Staatsoper. Danke dafür!

Unter der Perücke wird es heiß

Beim Anschnallen der Flügel brauche ich etwas Hilfe. Dann ziehe ich los, unterwegs im Namen des Herrn und des Center-Managements. Das Gewand zwingt mich, ungewohnt kleine Schritte zu machen. „Jingle Bells!“ grüßt mich auf der Rolltreppe ein Jugendlicher mit breitem Grinsen. Es klingt wie „ Petri Heil!“. Schokolade will er nicht. Dafür freuen sich zwei Frauen, als ich in einem Café an ihren Tisch trete: „Ich bin ein Weihnachtsengel und wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit!“, sage ich munter. Die Schokolade nehmen sie gern.

Bunte Kulisse: Es gibt Stellen in der Ernst-August-Galerie, an denen ein Goldengel kaum auffällt. Quelle: Katrin Kutter

Vier ältere Damen lassen mich mein Sprüchlein kaum zu Ende sagen: „Von Engeln nehmen wir immer was“, sagen sie und greifen mit großen Händen in mein Körbchen. Ein Mann will es ihnen gerade gleichtun, als seine Frau ihn energisch weiter zieht: „Der hat keinen Engel verdient!“, sagt sie, und der Gatte fügt sich in sein Schicksal.

Unter der Perücke wird es langsam heiß, in den Schaufenstern weihnachtet es sehr, aus einem Lautsprecher tönt „Last Christmas“. Vier Frauen mit Kopftüchern kommen auf mich zu. Um ihnen Schokolade geben zu können, springe ich noch einmal von der Rolltreppe. „Wir sind Muslime, aber wir feiern Weihnachten auch“, erzählt die 28-jährige Zeinaw. Die Kinder hätten sogar einen Brief an den Nikolaus geschrieben, und daheim stehe schon der Tannenbaum. Dann machen sie rasch noch ein Selfie mit mir.

„Ich glaube an Engel“

Überhaupt ist man als Weihnachtsengel ein Katalysator für den interreligiösen Dialog. Ali Musa, der mit seiner Familie durch die Galerie schlendert, ist Jeside: „Ich glaube an Engel, hundert Prozent“, sagt der 26-Jährige, und sein muslimischer Freund Mohamed nickt zustimmend. „So ein Kaufhaus-Engel erinnert uns daran, dass es auch die echten Engel gibt“, sagt der bärtige Mann.

„Wir glauben an Engel“: Der Jeside Ali Musa (2. v.r., mit Frau Jane Mahmud und Tochter Avesta) und sein muslimischer Freund Mohamed Kurdi nehmen auch ein Stück Schokolade. Quelle: Katrin Kutter

Ich ernte auch mitleidige Blicke. Dabei finde ich es würdevoller, ein Engel zu sein als irgendein zweibeiniger Hotdog oder ein Firmen-Maskottchen im Ganzkörperkostüm. Die siebenjährige Elisa schenkt mir ein Lächeln: „Ich habe mich auch schon als Engel verkleidet“, sagt sie, als sie sich ein Täfelchen nimmt.

Leuchtende Augen: Kinder verstehen sich noch auf die Kunst, sich beschenken zu lassen. Quelle: Katrin Kutter

Ich sehe an diesem Tag in viele leuchtende Kinderaugen. Erwachsene hingegen gehen manchmal rasch weiter und versuchen, Blickkontakt mit mir zu vermeiden. Das kann natürlich daran liegen, dass ich aussehe wie eine geflügelte Kreuzung aus Gottfried Wilhelm Leibniz und Conchita Wurst. Aber bei manchen spüre ich auch eine Scheu, sich beschenken zu lassen. „Was kostet das denn?“, fragt die 21-jährige Magdalena skeptisch, als ich ihr den Korb hinhalte. Sie greift erst zu, als sie sicher ist, dass sie keinen Handy-Vertrag unterschreiben und keine Adresse angeben soll.

Ein erfüllender Job

Je jünger die Erwachsenen sind, desto misstrauischer begegnen sie einem Engel. Sie wollen nichts annehmen, was es ohne Gegenleistung gibt. Viele laufen schon ängstlich weg, noch ehe man „Fürchtet euch nicht!“ sagen kann. „Nee danke, passt schon“, wehrt ein junger Mann mit Kopfhörern im Ohr ab, als ich ihm mein Körbchen hinhalte. Für frohe Botschaften ist eben nicht jeder so empfänglich wie die Kinder.

„Ich glaube an Engel“: Franziska Bertram nimmt gerne ein Stück Schokolade. Quelle: Katrin Kutter

Die Älteren sind meist offen für Engel. „Hallo, Kollege!“, grüßt mich Hans-Jürgen Ohnhold, der sich gerade einen künstlichen Rauschebart gekauft hat. Der 76-Jährige gibt in seinem Sportverein den Weihnachtsmann. „Es macht Spaß, Kindern Freude zu machen“, sagt er. Das kann ich nach ein paar Stunden als Engel nur unterschreiben. Es ist schön, gute Laune zu verbreiten. Die Zurückweisungen nimmt man bald kaum noch wahr. Engel zu sein ist ein erfüllender Job. Wirklich was mit Menschen eben.

Eines der letzten Schoko-Täfelchen bekommt Franziska Bertram. „Ich glaube an Engel“, sagt die Lehrerin aus Hildesheim. „Sie begegnen uns im Alltag ganz oft – als Leute, die uns helfen oder uns mit einem Lächeln begegnen.“ So gesehen ist es doch gar nicht so schwer, ein Engel zu sein. Man braucht gar keinen offiziellen Auftrag. Und sogar das Kostüm kann man sich schenken.

