Ein Stromausfall hat am Mittwochabend einen Teil der Südstadt in Hannover getroffen. Laut Enercity war ein Kurzschluss in einem Erdkabel die Ursache. Neben zahlreichen Haushalten war auch der Bahnhof Bismarckstraße betroffen. Nach etwas mehr als einer Stunde gingen die Lichter wieder an.