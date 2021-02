Hannover

„Atme ein, atme aus... ein, aus, ein, aus, ein, aus...“ sagt eine tiefe Männerstimme auf Englisch. Sie klingt aus der Musikbox gleich neben Maurice Schmid und Jannis Dreier. Die beiden liegen Kopf an Kopf ganz ruhig da. Maurice Schmid atmet tief, sein Bauch hebt und senkt sich unter der dicken Winterjacke. Sein Freund Jannis Dreier stößt hörbar die Luft zwischen den Lippen aus. Hinter ihnen dampft das Wasser des Kanals zwischen dem Eis. Genau auf dieses Wasser bereiten sich die beiden jungen Männer vor. Sie werden gleich hineingehen. Das Handy zeigt minus 4 Grad Außentemperatur an.

Einfach ins kalte Wasser springen, das geht nicht

Ziel der Atemübung ist, die natürliche Reaktion des Körpers zu unterwandern, den Kälteschock, die Panik, die sich ausbreitet, wenn der Körper mit kaltem Wasser in Berührung kommt. Es geht darum, den Urinstinkt, wie Maurice Schmid es ausdrückt, zu überwinden. Einfach so ins kalte Wasser springen, das ist keine Option. Es braucht Training und gute Vorbereitung. Der 19-Jährige und sein Freund Jannis Dreier nutzen dafür die Wim-Hof-Methode, die im Wesentlichen aus tiefem Ein- und Ausatmen und anschließendem Luftanhalten besteht.

Mit einer Atemübung bereiten sich Jannis Dreier und Maurice Schmid auf das Eisbad vor. Quelle: Tim Schaarschmidt

Durch den niederländischen Extremsportler Wim Hof kamen die beiden jungen Männer auf die Idee des Eisbadens. Doch auch die Corona-Krise war ein Grund. „Corona schlägt auf die Stimmung“, sagt Jannis Dreier. Um aus der Komfortzone auszubrechen und um in der Krise vom Sofa herunterzukommen, haben sie sich ein ungewöhnliches Hobby gesucht. „Das ist unser Ventil, sozusagen“, sagt der 21-Jährige – wenn die beiden unter normalen Umständen gern mit ihren Jungs feiern, den Herzschlag vom Beat im Club höher schlagen lassen, versuchen sie ihn jetzt zu beruhigen.

Monatelanges Training als Vorbereitung auf das Eisbaden

„Be aware of your heartbeat. Slow it down“, sagt die Stimme aus dem Lautsprecher, „achte auf Deinen Herzschlag, verlangsame ihn“. Als die Stimme verstummt streckt Jannis Dreier langsam die Finger, hebt die Arme und steht auf. Die beiden ziehen bedächtig, Stück für Stück, die dicke Winterkleidung aus. Jannis Dreier rollt seine Skisocken auf und legt sie beiseite. Bald tragen sie nur noch Badehose und Mütze. Hinter ihnen scheint die Sonne auf das mehrere Zentimeter dicke Eis des Kanals.

Ab in die Kälte – doch das braucht gute Vorbereitung. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die beiden lassen sich in den Kanal gleiten, stehen einen kurzen Moment und sinken dann bis zur Brust ins Wasser. Sie atmen ruhig, aber hörbar weiter. Maurice Schmid hat den Kopf gesenkt, zieht die Schultern etwas ein. Er hat den Mund leicht geöffnet, seine Gesichtszüge wirken entspannt. Jannis Dreier senkt den Kopf nur kurz, schaut dann zum Himmel und lacht. Er breitet die Arme aus, führt die Hände zusammen und küsst sie.

Ins Wasser immer nur zu zweit

Seit dem Sommer trainieren die beiden mit kalten Duschen und Eisbädern in der Badewanne. Im Oktober ging es erstmals in den Kanal. Ein gesunder Körper, viel Training, aber auch die mentale Vorbereitung seien wichtig, sagen sie. „Man muss aufpassen, dass man nicht zu schnell zu viel will“, sagt Maurice Schmid. Kaltes Wasser birgt Lebensgefahr. Erst kürzlich ist ein Eisbader in Berlin verstorben. Deshalb gehen die beiden nur gemeinsam in den Kanal und bleiben am Rand.

Ausharren im Wasser – Jannis Dreier und Maurice Schmidt baden bei Minustemperaturen im Kanal. Quelle: Tim Schaarschmidt

Nach ein paar Minuten im Wasser schauen sich die Freunde an, nicken kurz. Auch das Bad beenden sie nur gemeinsam. Die beiden drehen sich um, nehmen eine Eisscholle, heben sie in die Höhe und lachen.

Fünf Minuten haben sie im Wasser verbracht. Während sie wieder in ihre Kleidung schlüpfen, lachen sie, wirken gelöst. Der Körper schütte nach dem kalten Bad Glückshormone aus, erzählt Jannis Dreier. Das ist auch ein Grund, warum die beiden weitermachen wollen mit dem Eisbaden. Das Gefühl der Müdigkeit, des Ausgelaugtsein nach dem Feiern, das gebe es eben nicht beim Eisbaden. Doch das kalte Bad hat dieser Zeit noch einen weiteren Vorteil: „Man friert halt nicht mehr so schnell.“

