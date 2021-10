Hannover

Das Geschäft ist leer geräumt, der Schriftzug über dem Eingang demontiert: Die Eisdiele La Crema an der Lister Meile in Hannovers Oststadt ist Geschichte. Vor zwei Jahren hatten die HAZ-Leser das Eisgeschäft zum beliebtesten der Stadt gekürt. Jetzt ist eine Mieterhöhung von 92 Prozent angekündigt worden. „Das ist wirtschaftlich unvorstellbar“, sagt Mitinhaber Mario Glaser.

La Crema sucht neue Räume

Für Gewerbemietverträge gelten die Schutzklauseln aus dem Wohnungsmietrecht nicht, deshalb sind Erhöhungen gesetzlich kaum Grenzen gesetzt. Beim La Crema war die Miete erst kürzlich nach dem Verkauf des Hauses vom neuen Eigentümer erhöht worden: von 3325 auf 3673 Euro pro Monat. Jetzt ist der Mietvertrag ausgelaufen, und die Kaltmiete sollte auf 5600 Euro steigen. „Inklusive der Neben- und Kellerräume, die bisher im Preis inbegriffen sind, wären es mehr als 7000 Euro“, sagt Glaser.

Das Inventar ist entfernt: Die Geschäftsräume der Eisdiele La Crema in der Lister Meile/Ecke Wedekindstraße. Quelle: Peer Hellerling

Normalerweise dringt von solchen Veränderungen kaum etwas an die Öffentlichkeit. In diesem Fall aber hat das Betreiberehepaar seinen Stammkunden einen Abschiedsbrief geschrieben. Von einer „schmerzhaften“ Aufgabe ist dort die Rede und dass man hoffe, neue Räume an der Lister Meile zu finden. Im Gespräch sagt Glaser: „Meine Frau und ich haben das Geschäft 13 Jahre lang leidenschaftlich betrieben. Es ist sehr bitter, auf diese Weise gehen zu müssen.“

Vermieter: Erhöhungen „sehr moderat“

Der Hauseigentümer bestreitet die Angaben. Es habe sich zuletzt um eine „sehr moderate“ Mieterhöhung gehandelt. Dass er ursprünglich ein Mehrfaches gefordert hatte und die Glasers erst mit einem Anwalt drohen mussten, sagt er nicht. Auch die neueste Mietforderung sei „angemessen“: Er habe die Summe mit Miethöhen von der Lister Meile verglichen und bleibe deutlich darunter.

Von Spaghettieis bis After Eight: Die Kreationen der Eisdiele La Crema waren beliebt. Quelle: Peer Hellerling

Tatsächlich berichten immer wieder Geschäftsleute an der Lister Meile von stark steigenden Mieten, vor allem nach Hausverkäufen. Vor einem Jahr schloss am Lister Platz Fisch Thürnau, Hannovers ältestes Fischgeschäft, weil der Hauseigentümer die Miete saftig erhöhen wollte. Jetzt betreibt die Familie nur noch ein kleines Fischbistro und -geschäft in Kirchrode. Mehrfach mussten Geschäfte Filialketten weichen, die meist mehr bezahlen können.

Lage etwas abseits

Der Händlerverein Aktion Lister Meile bedauert solche Vorgänge. „Es ist immer schade, wenn alteingesessene und bei Kunden beliebte Geschäfte gehen müssen“, sagt der Vorsitzende, der Buchhändler Dirk Eberitzsch. Die für das La Crema angekündigte Mieterhöhung finde er „in dieser Zeit mutig und viel, vor allem in dieser Lage“. Das Geschäft sei zwar sehr schön, liegt aber postalisch an der Wedekindstraße, etwas abseits und deshalb nicht unmittelbar auf dem Laufweg der Meile.

Von einer Welle der Mieterhöhung weiß Eberitzsch aber nichts. „Die meisten Hauseigentümer wissen, was sie an langjährigen Mietern haben, nämlich Kontinuität und die Sicherheit, dass die geforderte Miete auch erwirtschaftet wird“, sagt er.

Ehepaar Glaser will wieder an die Meile

In den ehemaligen La-Crema-Räumen zieht nach Angaben des Hauseigentümers bald eine neue Eisdiele ein, kombiniert mit einem Feinkostgeschäft. Mario Glaser und seine Frau Sonja suchen derweil nach einer Alternative. Das Geschäft dürfe etwas kleiner sein – aber gern wieder an der Lister Meile liegen. „Wir möchten zu unseren Stammkunden zurückkehren“, sagt der Betreiber.

Von Conrad von Meding