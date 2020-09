Hannover

Eigentlich ist die Veranstaltung eher ein Beispiel dafür, wie Routinen die Erinnerungskultur prägen. Wie in jedem Jahr gedachten Honoratioren auch an diesem 1. September des Jahrestages des Kriegsbeginns 1939; Oberbürgermeister Belit Onay erinnerte auf dem Ehrenfriedhof am Maschsee-Nordufer an die Gräueltaten der Nationalsozialisten. Doch diesmal kam es dabei zum Eklat – zumindest aus der Sicht von Friedensaktivisten.

Offizielle Vertreter: Nicola Lopopola vom DGB (von links), Regionspräsident Hauke Jagau, Oberbürgermeister Belit Onay und Dirk Schulze von der IG Metall auf dem Ehrenfriedhof. Quelle: Landeshauptstadt Hannover

Anzeige

„Ich wurde am Ehrenfriedhof vom Sicherheitsdienst zurückgewiesen“, sagt Falk Meyer. In den vergangenen Jahren hatte er für die Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen ( DFG-VK) und das Friedensbüro dort regelmäßig Kränze niedergelegt. Diesmal jedoch wurde ihm der Zutritt verwehrt.

Weitere HAZ+ Artikel

Nur 15 Teilnehmer zugelassen

Bei der Stadt heißt es, dass das Corona-Hygienekonzept nur 15 Personen zur Veranstaltung zugelassen habe. Vertreter der offiziell beteiligten Institutionen – Stadt, IG Metall und Deutscher Gewerkschaftsbund ( DGB) – wurden gezielt eingeladen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite habe es am Maschsee-Nordufer daher ergänzend eine Kundgebung der IG-Metall-Jugend gegeben, bei der sich eine größere Gruppe von Besuchern austauschen konnte.

„Wenn Corona dazu führt, dass Menschen und deren politische Positionen ausgegrenzt werden, dann muss man das wohl mal grundsätzlich von den Gerichten klären lassen“, sagt Falk. „Ich befürchte, dass mir sonst am Volkstrauertag in der Aegidienkirche das Gleiche passiert.“ In seinen Augen droht das Gedenken an die in der NS-Zeit hingerichteten Deserteure ins Hintertreffen zu geraten, wenn Vertreter der Friedensbewegung von solchen Veranstaltungen ausgeschlossen werden.

Von Simon Benne