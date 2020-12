Hannover

Die Container werden noch länger stehen, aber jetzt hat die Stadt Hannover die Pläne für den Erweiterungsbau der Elsa-Brandström-Schule vorgestellt. Vorgesehen ist ein dreigeschossiger Neubau an der Sporthalle des Gymnasiums in der Südstadt. Die Stadt hat dafür 12,8 Millionen Euro eingeplant. Mit dem Geld wird nicht nur der Neubau finanziert sondern auch der Umbau der derzeitigen Fachräume. Der Stadtbezirksrat Südstadt-Bult hat die Pläne jetzt ohne Diskussion durchgewunken. Der Neubau ist, wie auch an anderen Gymnasien, durch die Umstellung von 12 auf 13 Schuljahre nötig.

Erdgeschoss wird komplett verglast

Eine Außenwand des neuen Gebäudes soll direkt an die Sporthalle anschließen. Derzeit befindet sich an dieser Stelle der Ganztagsbereich der Schule, er wird abgerissen. Der neue „Klassenriegel“, wie die Verwaltungsexperten den Neubau nennen, steht dann gegenüber des Verwaltungstrakts der Elsa-Brandström-Schule.

Der neue Ganztagsbereich wird im Erdgeschoss des Gebäudes untergebracht, die unteren Räume werden komplett verglast. Dort befindet sich unter anderem auch eine Ladestation für Elektrorollstühle. Im ersten und zweiten Obergeschoss hat die Stadt jeweils sieben bis acht Räume eingeplant, darunter auch einen Computerraum, die Schülerbibliothek und eine Raum für Darstellendes Spiel. Außerdem ist ein Raum für inklusiven Unterricht vorgesehen. Alle Fenster erhalten Sonnenschutz von außen, außerdem gibt es Lüftungselemente, damit die Räume im Sommer über Nacht auskühlen können. Das Flachdach wird begrünt, dort wird zudem eine Photovoltaik-Anlage installiert.

Endgültig soll 2024 alles fertig sein

Bereits im vergangenen Mai war von der Bugenhagenkirche aus eine provisorische Baustraße angelegt worden. Auf der Straße waren dann zunächst die Container transportiert worden, die vorerst die fehlenden Räume ersetzen sollen. Die Containeranlage auf dem Schulhof des Gymnasiums hat 319.000 Euro gekostet. Wenn an der Schule alles fertig ist, werden die Container wieder abtransportiert. Anschließend will die Stadt auch die Baustraße wieder abbauen. Außerdem soll dann der Schulhof teilweise neu gestaltet werden. Entlang der Bonner Straße und an der Sporthalle sollen neue Parkplätze entstehen.

Die Stadt will mit den Bauarbeiten Mitte 2022 beginnen. Ende 2023 soll der Neubau nach den bisherigen Plänen dann bezugsfertig sein. Anschließend dauern die Umbauarbeiten für die Fachräume noch rund ein halbes Jahr. Die Zeitversetzung ist nötig, damit der Schulbetrieb weiterlaufen kann. Das Gymnasium ist vierzügig und hat knapp 1000 Schüler.

Von Mathias Klein