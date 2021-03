Hannover

Eigentlich eine gute Nachricht: In einem Jahr wird der Stadtbezirk Buchholz-Kleefeld dank eines Neubaus in Groß-Buchholz über fünf statt vier Grundschulen verfügen. Wäre da nicht der Neuzuschnitt der Schulbezirke. Seit Monaten sorgen die Pläne der Verwaltung für schlechte Stimmung bei Eltern, Lehrern und der Rektorin der Grundschule Lüneburger Damm. Hauptärgernis ist die neue Schulgrenze quer durchs Heideviertel, die etwa zwei Dutzend Kinder im Grundschulalter aus dem westlichen Randgebiet künftig an die Grundschule Nackenberger Straße in Kleefeld verweist, während alle anderen Kinder aus dem Viertel weiterhin die Schule vor der Tür am Lüneburger Damm besuchen.

„Brandbrief“ vom Schulvorstand und 250 Unterschriften der Eltern

Der Schulvorstand protestierte jetzt erneut mit einem sogenannten Brandbrief. Eine Elterninitiative sammelte 250 Unterschriften binnen weniger Tage. Doch SPD, Grüne und FDP konnte dies nicht umstimmen: Mit einer Stimme Mehrheit verabschiedete der Bezirksrat die umstrittenen Schulbezirksgrenzen.

Keinen Kompromiss gefunden

Vor ein paar Wochen schien es noch, als sei ein Kompromiss möglich. Die Verwaltung legte einen Alternativvorschlag vor, der auf die Teilung des Heideviertels entlang der Schwarmstedter Straße verzichtete. Doch am Ende zog sie diesen Vorschlag wieder zurück. Zur Begründung hieß es, der Plan würde dazu führen, dass drei Flüchtlingsunterkünfte im Schulbezirk der Grundschule Nackenberger Straße lägen. Diese „ungleichmäßige Verteilung der Sozialstruktur“ und eine „Überbelastung einzelner Schulen“ müssten vermieden werden. Mit den nun verabschiedeten Einzugsgebieten werden jeweils zwei Flüchtlingsheime der Grundschule im Heideviertel und der Grundschule im östlichen Kleefeld zugeordnet.

„Integration darf nicht überfordern“

Sonja Memenga-Niksch, Mitglied des Schulvorstands der Grundschule am Lüneburger Damm, ist tief enttäuscht von der SPD. Seit fünf Jahren wohnt sie mit Ehemann und ihren drei Kindern im Heideviertel, das ihnen auf Anhieb gefallen habe, weil Kita und Schule um die Ecke liegen. Gäbe es nicht einen Geschwisterbonus müsste sie ihren Jüngsten im nächsten Jahr in Kleefeld einschulen. Sie habe nichts gegen eine „soziale Durchmischung“, die die SPD einfordere, sagt sie. „Die Welt ist bunt, das sollten auch Kinder frühzeitig lernen.“ Doch dürfe Integration nicht überfordern. Bereits heute seien Kinder aus dem sozial bessergestellten Heideviertel an der Grundschule Lüneburger Damm in der Minderheit. In der Klasse ihres Sohnes kämen gerade mal zwei Schüler aus der Nachbarschaft, die restlichen 20 Kinder reisten täglich mit Bus und Bahn aus dem Roderbruch und der Vogelsiedlung an.

Misburg-Anderten: CDU kritisiert längere Schulwege Nach längerer Debatte hat auch der Bezirksrat Misburg-Anderten den neuen Schulbezirksgrenzen zugestimmt – und zwar einstimmig. Die Grundschule am Mühlenweg, die in den nächsten Jahren mit steigenden Schülerzahlen rechnen muss, aber auch die Pestalozzi-Grundschule sollen auf diese Weise entlastet werden. Das Einzugsgebiet der Grundschule Mühlenweg wird teilweise der Grundschule Lüneburger Damm und der Grundschule Buchholz-Kleefeld II zugewiesen. Diese Veränderung betrifft Familien, die zwischen Klabundestraße, Mittellandkanal, Theodor-Heuss-Ring und Grenzstraße wohnen. Sie gehören ab dem Schuljahr 2022/2023 zum Einzugsgebiet der Grundschule Lüneburger Damm. Kinder, die zwischen Messeschnellweg, Buchholzerstraße, Schierholzstraße und Nansenufer leben, sollen künftig ebenfalls die Grundschule Buchholz-Kleefeld II besuchen. Grundschulkinder, die entlang der Anderter Straße zwischen Stichkanal und Güterbahnhof Hannover-Misburg wohnen, besuchen in Zukunft die Pestalozzi-Grundschule. Und für Familien, die zwischen Buchholzer Straße, Messeschnellweg, Misburger Wald und Am Nordfeld zu Hause sind, führt der Schulweg bald zu Grundschule Buchholz-Kleefeld II statt zur Pestalozzi-Grundschule. „Vor allem das Plangebiet am Mittellandkanal ist unglücklich. Die Schulwege der Kinder verlängern sich erheblich. Im Winter ist das eine Zumutung“, sagte Bezirksratsherr André Becker (CDU). Eine reine Umstrukturierung der Einzugsgebiete reiche nicht aus, kritisierte er. Das Problem mangelnder Schulplätze aufgrund steigender Schülerzahlen lasse sich so nicht lösen.

313 der 428 Schülerinnen der Grundschule Lüneburger Damm hätten bereits heute einen Migrationshintergrund, gibt auch das Kollegium in einer Stellungnahme zu bedenken. Mit den neuen Schulgrenzen sinke der Anteil „monokulturell und monolingual deutsch aufwachsender Kinder“ noch stärker – „zum Nachteil aller “. Denn Integration könne nur in heterogenen Lerngruppen gelingen.

Chance auf eine Grundschule im Roderbruch verpasst

Der Linke Karsten Plotzki beklagte in der Bezirksratssitzung, dass man vor Jahren die Chance verpasst habe, eine neue Grundschule dort zu bauen, wo sie dringend gebraucht wird: im Roderbruch, in der Mitte des Stadtbezirks. Die IGS Roderbruch hat zwar einen Primarbereich, aber als sogenannte Wahlschule ist sie offen für Kinder aus dem gesamten Stadtgebiet. Maximilian Oppelt (CDU) nannte es unglaublich, dass sich die Verwaltung über den Willen der Eltern einfach hinwegsetze. Der Schulweg über die Karl-Wiechert-Allee nach Kleefeld sei für die Kleinsten gefährlich und länger. Marc-Dietrich Ohse von der SPD erklärte: „Neben vielen Gewinnern gibt es nun mal auch Verlierer.“

Von Gabi Stief