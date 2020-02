Hannover

Der Stau bei der Bearbeitung von Elterngeldanträgen in Hannover hält offenbar unvermindert an. Bis zu drei Monate beträgt er derzeit je nach Komplexität des jeweiligen Antrags, heißt es in der Antwort einer Sprecherin auf eine HAZ-Anfrage. Pikant ist: Das Bündnis von SPD, Grünen und FDP hatte bereits Ende November vergangenen Jahres mit einem Dringlichkeitsantrag zu erreichen versucht, dass die Wartezeit für das Elterngeld drastisch verkürzt wird. Mit dem Antrag hatten die Fraktionen auf Klagen von Eltern reagiert, die teilweise monatelang auf ihr Elterngeld warten mussten.

Wartezeit sollte eigentlich nicht mehr als vier Wochen betragen

Eltern in Hannover sollten künftig grundsätzlich nicht mehr länger als vier Wochen auf ihr Elterngeld warten müssen. Das war das Ziel des Dringlichkeitsantrags. Sofern dies kurzfristig nicht umzusetzen sei, solle die Verwaltung den betroffenen Eltern Abschlagszahlungen anbieten. Die Verwaltung nimmt am heute im Jugendhilfeausschuss Stellung zu diesem Antrag. Ihre schriftliche Antwort fällt eher ausweichend aus. Die Elterngeldstelle des Fachbereichs Jugend und Familie sei „bestrebt, die Bearbeitungsdauer für Elterngeldanträge so kurz wie möglich zu halten“, heißt es dort. Die „seit geraumer Zeit immer wieder neu entstehenden Stellenvakanzen durch Fluktuation in Verbindung mit den Schwierigkeiten, interessierte und geeignete Verwaltungskräfte zu finden“, hätten zu den Rückständen geführt. Die Bearbeitungsdauer könne erst dann deutlich verkürzt werden, wenn alle freien Stellen besetzt, die neuen Mitarbeiter eingearbeitet und die Rückstände abgearbeitet seien.

Schließung der Elterngeldstelle reichte offenbar nicht

Bemerkenswert ist überdies: Die Stadtverwaltung hat die zuständige Elterngeldstelle im Fachbereich Jugend und Familie in der Vergangenheit bereits für zwei Wochen für den Publikumsverkehr geschlossen, um die Antragsberge abzuarbeiten. Das ist offenbar bislang nur unzureichend geglückt.

Abschlagszahlung nur im Einzelfall

Das Bündnis aus SPD, FDP und Grünen hatte überdies gefordert, dass den Eltern eine Abschlagszahlung gewährt werden müsse, wenn die Wartezeit länger als vier Wochen betrage. Das sei nicht möglich, weil der Elterngeldbetrag in jedem Einzelfall neu ermittelt werden müsse, heißt es in der Antwort der Verwaltung. Der einzige Betrag, der ohne Einkommensermittlung über die Bundeskasse angewiesen werden könne, sei das Mindestelterngeld in Höhe von 300 Euro. Dies werde antragstellenden Eltern im Einzelfall angeboten.

