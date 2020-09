Hannover

Es ist eine seltsame Klassengemeinschaft, die da am Sonnabend in der Apollostraße in Empelde zusammengekommen ist, ohne zusammenzukommen. In jedem Auto, das in der Schlange vor dem Corona-Testzentrum des Roten Kreuzes steht, sitzt ein Kind aus der Klasse 9B des Kurt-Schwitters-Gymnasiums in Hannover. Schon vor mehr als einer Woche war ein Kind aus dieser Klasse positiv auf Corona getestet worden. Und erst jetzt sind die Mitschüler zum kollektiven Test einbestellt worden.

Drive-In-Testbetrieb: Die Eltern fahren ihre Kindern mit Autos im DRK-Testzentrum in Empelde vor. Quelle: Katrin Kutter

Anzeige

„Gestern Abend um 23 Uhr bekamen wir vom Roten Kreuz eine SMS mit dem Termin – allerdings ohne Ortsangabe, wo dieser überhaupt stattfinden soll“, sagt eine Mutter durch das Autofenster. „Als wir nachgefragt haben, sagte man uns, das hätte uns eigentlich das Gesundheitsamt mitteilen müssen.“

Weitere HAZ+ Artikel

Wie unter einem Brennglas lässt sich am Beispiel der 9B beobachten, an wie vielen Stellen es beim Umgang mit Corona-Fällen in Schulen immer noch hapert und wie sehr es an der Kommunikation mangelt – denn ähnliche Geschichten spielen sich in vielen betroffenen Klassen in der Region ab.

Eine Woche lang geschah nichts

„Am Freitag vor einer Woche kam abends der Anruf von der Schule, dass ein Kind infiziert sei“, sagt der Vater Florian Taubert. „Wir bekamen noch ein zweiseitiges Informationsschreiben vom Gesundheitsamt – und dann geschah erst einmal nichts.“ Seine Tochter Zoe stand nun bis zum 29. September unter Quarantäne und sollte im Haus separiert werden, ihre drei Geschwister und die Eltern hingegen durften weiterhin zur Schule und zur Arbeit gehen.

Warten auf den Test: Vater Florian Taubert (44) begleitet seine Tochter Zoe (15) aus der Klasse 9B ins Testzentrum nach Empelde. Quelle: Katrin Kutter

Diese Regeln leuchten nicht jedem ein. Entsprechend groß ist die Unsicherheit bei vielen Betroffenen. „Wir verstehen nicht, warum die Quarantäne nicht für den ganzen Haushalt gilt“, sagt Vroni Kiefer, die einen Sohn in der 9B hat. „Natürlich muss man irgendwo eine Grenze ziehen – aber es ist doch seltsam, wenn diese mitten durch eine Familie geht, die eng zusammen lebt.“

Einige Eltern, die es einrichten konnten, begaben sich freiwillig mit den Kindern in Quarantäne. Der Testtermin, der Gewissheit schaffen sollte, ließ jedoch lange auf sich warten. „Wir können doch nicht ständig auf Verdacht zu Hause bleiben, weil die Ämter nicht nachkommen, Tests zu organisieren und Infektionsketten nachzuverfolgen“, sagt eine entnervte Mutter. Einige Eltern berichten, dass sie versucht hätten, das Gesundheitsamt anzurufen; und wenn sie durchkamen, habe man ihnen gesagt, dass sie nicht hätten anrufen sollen, um dort nicht unnötig Arbeitskapazitäten zu binden.

Abstriche machen: Schüler der 9B werden im DRK-Testzentrum in Empelde untersucht. Quelle: Katrin Kutter

„Tausend Fragen, wenige Antworten“

„Wir fühlen uns schlecht informiert“, sagt ein Vater. Warum gilt die Quarantäne auch für ein Kind aus der Klasse, das auf eigene Faust bereits negativ getestet wurde? So schreibt es das Robert-Koch-Institut vor. Darf man die Geschwister von Quarantäne-Kindern wirklich in die Schule schicken, auch auf die Gefahr hin, dass diese das Virus dann weiter verbreiten? „Das ist eine Gewissensentscheidung, mit der wir alleine dastanden“, sagt Markus Schneider, dessen Tochter die 9B besucht. „Wir hatten tausend Fragen und bekamen nur wenige Antworten.“

„Eine Gewissensentscheidung“: Markus Schneider (40) mit seiner Tochter Pia-Sophie (13) in der Autoschlange vor dem Testzentrum in Empelde. Quelle: Katrin Kutter

In der rasch eingerichteten Whatsapp-Elterngruppe kursierten bald diverse, widersprüchliche Informationen. „Teils bekamen wir von verschiedenen offiziellen Stellen ganz unterschiedliche Auskünfte“, sagt eine Mutter. „Die Kommunikation zwischen Schule, Gesundheitsamt, Rotem Kreuz und Eltern funktioniert nicht“, sagt ein Vater, der im VW-Bus in Empelde mit seiner Tochter auf dem Rücksitz auf dem Abstrich wartet. „Dass jetzt nur meine Tochter getestet wird, aber nicht der Rest unserer Familie, ist doch schlicht absurd.“

Die ehrenamtlichen Helfer des DRK sind teils seit sieben Monaten im Einsatz – in Empelde werden derzeit bis zu 200 Menschen täglich auf Corona getestet. Quelle: Katrin Kutter

DRK-Sprecher Carsten di Palma versucht, in Empelde die Wogen zu glätten: „Solange ein Kind nicht positiv getestet ist, gelten die Eltern nur als K2-Kontaktpersonen und müssen nicht getestet werden“, sagt er. Es sei auch nicht sinnvoll, so schnell wie möglich zu testen, da die Inkubationszeit einige Tage betrage. „Unsere Helfer machen hier bis zu 200 Abstriche am Tag“, sagt er. Da diese meist ehrenamtlich tätig seien, würden Tests vor allem nach Feierabend und am Wochenende vorgenommen. „Sobald wir Informationen vom Gesundheitsamt bekommen, erhalten alle einen Termin, so schnell es geht.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Viele Eltern der 9B sind dennoch desillusioniert. „Das ganze System funktioniert nicht“, sagt die Mutter Michaela Hees. „Ich frage mich, wie das alles erst im Herbst werden soll.“

Von Simon Benne