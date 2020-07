Hannover

Müssen die überfüllten hannoverschen IGSen in diesem Jahr tatsächlich abgeschulte Jugendliche aufnehmen, während an den Gymnasien Plätze frei bleiben? Die Eltern der Leonore-Goldschmidt-Schule (die frühere IGS Mühlenberg) befürchten dies – und haben deshalb am Donnerstag vor dem Schulgebäude aus Protest ein virtuelles Klassenzimmer mit einer großen Tafel aufgebaut. „Leonore-Goldschmidt-Schule, Schuljahr 2020/21, Klasse 8 steht im Regen“ steht darauf. Denn die Stadtverwaltung hat der Schule in einem Schreiben von Ende März angekündigt, dass die IGS eine zusätzliche achte Klasse für die sogenannten Schulformwechsler einrichten muss. Die Verwaltung kündigt in dem Brief, der der HAZ vorliegt, auch an, dass sie es sich bei fehlenden Raumkapazitäten sogar vorbehält, den 11. Jahrgang um einen Zug zu reduzieren. Insgesamt sollen nach Angaben der Verwaltung vier Gesamtschulen – die Leonore-Goldschmidt-Schule, die IGS Roderbruch, die IGS List und die IGS Kronsberg – zusätzliche Klassen für Schulformwechsler einrichten.

Elternsprecher: Oberstufenschüler brauchen Verlässlichkeit

Dass weniger als eine Woche vor Ferienbeginn noch nicht klar sei, ob dieser Plan umgesetzt werde, hält der Schulelternratsvorsitzende Joachim Jensch für einen Skandal. In den Gymnasien Hannovers blieben mehr als 1000 Plätze frei, sagt er: „Warum nutzt man diese nicht?“ Zudem bräuchten die Schüler, die sich an der Leonore-Goldschmidt-Schule für den elften Jahrgang angemeldet hätten, so kurz vor Schuljahrsende eine verlässliche Aussage darüber, an welcher Schule sie in die Oberstufe starteten.

Stadt: Eine einzelne Oberstufenklasse am Gymnasium ist nicht sinnvoll

Die Zeugniskonferenzen seien noch nicht an allen Schulen abgeschlossen, deshalb sei die Zahl der Schulformwechsler noch nicht bekannt, heißt es dazu vonseiten der Stadtverwaltung. Fest stehe allerdings: Alle Schüler der Landeshauptstadt, die eine Oberstufe an einer IGS besuchen wollten, bekämen einen Platz. Über die Aufnahme von Schülern aus der Region an hannoverschen IGSen allerdings könne erst entschieden werden, wenn der Anmeldeschluss für Oberstufenschüler (13. Juli 2020) vorbei sei. Es sei organisatorisch und pädagogisch nicht sinnvoll, eine einzelne Klasse aus einer Oberschule oder einer IGS an einem Gymnasium unterzubringen, heißt es weiter. Dazu gebe es an Hannovers Gymnasien pro Klasse im Schnitt nur zwei bis drei Plätze. Das reiche nicht, um eine ganze Klasse zu eröffnen. Elternsprecher Jensch zufolge gibt es allerdings sehr wohl Schulen wie die Herschelschule oder die Humboldtschule, in denen es in jedem Jahrgang zwischen Klasse 5 und Klasse 10 freie Platzkapazitäten von 25 oder mehr gebe.

