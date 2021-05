Hannover

In der vergangenen Woche haben die Stadt Hannover, die Stadtwerke Enercity und die Initiatoren des Bürgerbegehrens „hannover erneuerbar“ eine Einigung für mehr Tempo beim Kohleausstieg präsentiert. Das Kohlekraftwerk in Stöcken soll möglichst im Jahr 2026 vom Netz gehen – statt wie bisher von Enercity geplant 2030. Darüber hinaus stellen Hannover und Enercity insgesamt 35 Millionen Euro für weitere Klimaschutzmaßnahmen zur Verfügung.

Frau Zapreva, vor ein paar Wochen haben Sie bei einem HAZ-Forum gesagt, dass es nur eine fünfprozentige Chance gibt, die für den Ausstieg in Stöcken benötigten Ersatzanlagen bis 2026 wirklich einsatzbereit zu haben. Hat sich diese Prognose verändert?

Ich werde da keine Einschätzung mehr abgeben, würde mich aber freuen, wenn ich mich irre. Wir haben immer gesagt, wir wollen möglichst schnell aus der Kohle aussteigen. Dabei bleibt es. Das Bürgerbegehren hat gezeigt, dass unsere Kunden und Kundinnen das auch fordern. Diesen Wunsch beherzige ich.

Wovon hängt das Gelingen ab?

Davon, wie sich die Rahmenbedingungen entwickeln. Wir haben Transparenz vereinbart und einen Beirat geschaffen, der diese sicherstellt.

Was hat sich durch diese Vereinbarung denn an den Grundvoraussetzungen geändert?

Noch nichts. Aber wir hoffen, dass sich etwas ändern wird – zum Beispiel, dass die Menschen in Hannover offener sind, was den Bau von Ersatzanlagen angeht. Dauerhafter Protest bringt die Wärmewende nicht voran. Hierbei ist volle Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger entscheidend.

Wie sieht es im Hinblick auf Genehmigungsverfahren aus?

Ich habe gerade heute mit Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies dazu telefoniert, denn das Land ist unsere Genehmigungsbehörde, und er ist sehr gewillt, uns zu unterstützen. Wir wollen auch Verständnis bei den Abgeordneten schaffen, dazu gibt es bereits Gesprächstermine.

Hat das Land konkrete Möglichkeiten zu beschleunigen?

Ich würde mir ein Genehmigungsbeschleunigungsgesetz wünschen.

Gibt es Standorte für die neuen Anlagen?

Auf dem Kraftwerksgelände in Stöcken sind ein Kraftwerk für Altholzbiomasse und für eine Großwärmepumpe im Genehmigungsprozess. Bei allen anderen sind wir in Gesprächen, was Flächen betrifft. Auch reden wir mit Unternehmen, die uns Abwärme zur Verfügung stellen können.

Stand jetzt sind es also erst zwei von ungefähr einem Dutzend, die sie benötigen ...

... weiteres kann ich erst dann sagen, wenn wir Verträge in trockenen Tüchern haben. Ich bin aber zuversichtlich.

In dem Einigungspapier mit der Stadt und „hannover erneuerbar“ sind 35 Millionen Euro für weitere Klimaschutzmaßnahmen vorgesehen, von denen Enercity die Hälfte zahlt. Um das zu finanzieren – werden jetzt Strom und Gas für ihre Kunden teurer?

Nein. Mit der Stadt ist vereinbart, dass wir entsprechend unseres Anteils an der Gesamtsumme von 2021 bis 2023 rund 17,5 Millionen Euro weniger aus unserem Jahresgewinn ausschütten. Damit finanzieren wir das Programm.

Wann wird das starten?

Wir werden noch vor dem Sommer mit einem spannenden und für die Kundinnen und Kunden lukrativem Angebot für den Austausch alter Ölheizungen beginnen. Davon gibt es in Stadt und Region Hannover noch etwa 8000.

Zur Person

Wenn man tatsächlich in Stöcken 2026 stilllegen will: Wann muss das Gesamtkonzept stehen?

Besagtes Konzept haben wir ja bereits. Wir wissen, was wir alles bauen wollen, und wir wissen auch, was uns das kosten wird. Enercity investiert insgesamt 500 Millionen Euro in den Umstieg auf grüne Wärme. Mehrere Teams arbeiten an den Projekten und sorgen dafür, dass sie kommen. Wesentliche Komponenten sind die Verwertung von Biomasse in Form von Altholz aus der Region, industrielle Abwärme und Großwärmepumpen. Wir werden sehen, wie schnell wir mit welcher Anlage vorankommen und jedes Jahr sagen, wie weit wir in der Umsetzung sind.

Wie lange dauert es denn, so ein Kraftwerk abzuschalten. Drückt man einen Notausschalter?

Abschalten kann man es innerhalb von Stunden.

Das ist Enercity Die Stadtwerke Enercity gehören in Deutschland zu den größten ihrer Art. Anteilseigner sind hauptsächlich die Stadt, aber auch die Region Hannover – beide zusammen über die kommunale Holding VVG mit insgesamt 75,09 Prozent. Die VVG ist eine Konstruktion, aus der Verluste des Nahverkehrs der Üstra mit Gewinnen der Stadtwerke verrechnet werden. Die restlichen Anteile an Enercity halten die Thüga als größter Zusammenschluss von kommunalen Energie- und Wasserdienstleistern in Deutschland mit 24 Prozent sowie die Region Hannover direkt mit 0,91 Prozent. Im Geschäftsjahr 2020 hat Enercity mit rund 3,7 Milliarden Euro einen Rekordumsatz erzielt, musste aber beim Gewinn mit einer Höhe von 100,2 Millionen Euro coronabedingt einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 18 Millionen Euro verbuchen. An seine Anteilseigner hat das Unternehmen mit seinen 3000 Mitarbeitern 62 Millionen Euro ausgeschüttet. Der Rest des Gewinns ging in die Rücklagen. Vom Jahresgewinn 2021 darf es nun von vornherein 17,5 Millionen Euro behalten, um Maßnahmen aus dem Einigungspapier mit den Initiatoren des Bürgerbegehrens zu bezahlen. Dieses Geld wird also in Hannovers Stadtkasse fehlen.

Dann könnte es im Jahr 2026 eine Entscheidung auf den letzten Drücker geben ...

Die Kohle für Stöcken kaufen wir nicht im Supermarkt, unsere Verträge haben eine gewisse Vorlaufzeit. Es muss also irgendwann gesagt werden, wir stellen die Beschaffung ein und verfeuern die Restmengen. Eine ausgereifte Logistik ist da enorm wichtig. Den Stilllegungszeitpunkt werden wir rund ein Jahr vorher wissen.

Von Bernd Haase