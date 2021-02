Hannover

Anfang der Woche hat der Energieversorger Enercity mitgeteilt, dass die Strom- und Gaspreise für Privatkunden ab 1. April erhöht werden. Der Strom wird um 2,57 pro Kilowattstunde teurer und der jährliche Grundpreis steigt um 6,35 Euro. Der Preis für die Kilowattstunde Gas wird um 0,55 Cent erhöht. Wir haben zusammengetragen, was die Preiserhöhung für Kundinnen und Kunden bedeutet und was die Verbraucherschutzzentrale dazu sagt.

Betrifft die Preiserhöhung alle Kundinnen und Kunden?

Grundsätzlich sind alle Kundinnen und Kunden betroffen, die von Enercity Strom oder Gas beziehen. Egal, ob sie über die Grundversorgung beliefert werden oder einen Vertrag abgeschlossen haben. In Verträgen enthaltene Preisgarantien behalten allerdings für die vereinbarte Laufzeit ihre Gültigkeit. Wer solch eine Preisgarantie hat, muss erst nach Ablauf dieser mehr bezahlen.

Wie viel mehr muss ich bezahlen?

Die genaue Preiserhöhung muss für jeden Vertrag individuell berechnet werden, weil sie vom jeweiligen Tarif, vom Wohnort und vom Verbrauch abhängt. Enercity liefert jedoch eine Beispielrechnung: Ein durchschnittlicher Zwei-Personen-Haushalt verbrauche im Jahr 2000 Kilowattstunden Strom und 12.000 Kilowattstunden Gas. Für diesen erhöhen sich die Kosten um 10,28 Euro pro Monat. Davon fallen 4,81 Euro für den Strom und 5,47 Euro für das Gas an.

Muss der Zählerstand zum 1. April mitgeteilt werden?

Nein. Enercity teilt mit, dass das Abrechnungssystem auf Grundlage des bisherigen Verbrauchs zum 1. April einen Zwischenwert berechne. Wer es aber ganz genau haben will, kann die aktuellen Zählerstände zum 1. April entweder online im Enercity-Kundenportal oder alternativ unter Telefon (0800) 36 37 24 89 melden.

Ändern sich meine Abschläge?

Enercity passt die monatlichen Abschläge nicht automatisch an die erhöhten Preise an. Für Kundinnen und Kunden könnte das zu entsprechend hohen Nachzahlungen am Jahresende führen. Wer das verhindern möchte, kann seine Abschläge selbst online im Kundenportal oder telefonisch anpassen. Es wird auch keine Zwischenabrechnung zum 1. April geben, es bleibt beim gewohnten Zeitpunkt der Jahresrechnung.

Lesen Sie auch

Bürgerbegehren in Hannover: Enercity soll Kohlekraftwerk Stöcken früher abschalten

Kommentar: Wenn sich die Preise „erneuern“

Werde ich individuell über die Preiserhöhung informiert?

Enercity informiert Kundinnen und Kunden in einem allgemeinen Schreiben über die anstehenden Preiserhöhungen. Das kommt entweder per Post oder per Mail, je nach bei Vertragsabschluss angegebener Präferenz. Wer seine individuellen Mehrkosten berechnet bekommen möchte, kann sich telefonisch unter bereits genannter Nummer oder per Mail an kundenservice@enercity.de an den Enercity-Kundenservice wenden.

Was sagt die Verbraucherschutzzentrale zur Preiserhöhung?

Eine Sprecherin der Verbraucherschutzzentrale Niedersachsen spricht von einer „deutlichen Preiserhöhung“ durch Enercity. Bei solchen Preisanstiegen sei es generell wichtig, dass der Anbieter diese klar begründe, dass sie im Verhältnis zu den wirklichen Mehrkosten auf Anbieterseite stehe und nicht nur zur Gewinnmaximierung diene. „Wir können Enercity nicht den Vorwurf machen, intransparent vorgegangen zu sein“, sagt die Sprecherin.

Die Verbraucherschutzzentrale rate Kundinnen und Kunden, den eigenen Tarif unter den neuen Umständen genau zu prüfen. Dabei könne man sowohl andere Tarife beim gleichen Anbieter als auch andere Anbieter zum Vergleich heranziehen. „Durch Tarifwechsel kann man fast immer sparen. Wer in der Grundversorgung ist, zahlt am meisten“, sagt die Sprecherin. Die Verbraucherschutzzentrale biete Beratungsgespräche zu Energielieferverträgen an. „Wichtig zu wissen: Durch die Preiserhöhung haben Kunden für ihre Verträge ein Sonderkündigungsrecht bis zum 31. März“, sagt die Sprecherin.

Von Yannick von Eisenhart Rothe