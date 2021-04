Hannover

Es fing mit den Briefen an. Nach dem Tod seiner Mutter hatte er den Stapel in einem alten Karton in ihrem Haus in Tel Aviv gefunden. Es fiel ihm schwer, die alte Schrift zu entziffern. Seine Großeltern, Dr. Hugo Mendel und Lucie Mendel, hatten die Briefe einst an seine Mutter geschrieben. Auf Deutsch, denn sie waren ja 1933 aus Hamm in Westfalen nach Palästina geflohen.

Emanuel Rosen, der in Israel geboren wurde und heute in Kalifornien lebt, fing schließlich an, sich näher mit der Geschichte seiner Familie zu beschäftigen. In seinem Buch „Wenn jemand anruft, sagt, ich bin tot“ – das war ein scherzhafter Spruch seiner Mutter, wenn sie sich zum Mittagsschlaf legte – schildert er seine Spurensuche, die ihn um die halbe Welt führte, unter anderem auch nach Ahlem und Linden.

Urgroßmutter war in Ahlem

Seine Urgroßmutter, Nettchen Stern, war 1938 von Northeim nach Hannover gezogen – kurz vor der Pogromnacht, in der auch hier die Synagoge zerstört wurde. Emanuel Rosen besuchte auf den Spuren seiner Vorfahren auch die Gedenkstätte Ahlem. Auf Lastwagen schafften die Nazis seine Urgroßmutter im Dezember 1941 hierher, ehe sie mit anderen Juden nach Riga deportiert und später ermordet wurde. „Hier also hat alles stattgefunden“ schreibt Rosen, als er schildert, wie er den Lindener Bahnhof besucht.

In diesem sehr persönlichen Buch geht es um Traumata, die über Generationen weitergegeben werden können. Rosen trägt darin Mosaiksteine der eigenen Familiengeschichte zusammen. Unsentimental und klug, mit genauem Blick erzählt er von Emigrantenschicksalen, von Heimat und Identität, und von der Kraft der überlebenden Frauen, seiner Mutter und Großmutter.

Im Jahr 1956 kehrten seine geflohenen Großeltern noch einmal nach Deutschland zurück. Emanuel Rosen war drei Jahre alt, als sie ihm von dort einen Schwamm in Form eines Elefanten mit nach Israel brachten. „Ich glaube, kein Geschenk hat mich jemals glücklicher gemacht“, schreibt er. Sein Großvater hingegen, der in Hamm einst ein angesehener Rechtsanwalt gewesen war, war ein gebrochener Mann. Er nahm sich bald nach der Reise das Leben.

Emanuel Rosen: „Wenn jemand anruft, sagt, ich bin tot“. Eckhaus Verlag. 313 Seiten, 14,80 Euro.

Von Simon Benne