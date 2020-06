Hannover

Ins Krankenhaus geht wohl kaum jemand freiwillig und erst recht nicht besonders gern. Das Friederikenstift in Hannover aber kann sich offenbar über einen Dauergast freuen: Wieder einmal war eine junge Entenmama mit mehreren Küken zu Besuch, dem Krankenhausbetreiber Diakovere zufolge kommt das jedes Jahr aufs Neue vor. Auf Instagram hat die Klinik nun ein Foto veröffentlicht, auf dem die Entenfamilie gemütlich über einen Krankenhausflur watschelt.

Wie Diakovere-Sprecherin Maren Salberg mitteilt, hat die Mutter mit ihren Küken in diesem Jahr auf der Terrasse des Neubaus an der Humboldtstraße gewohnt. „Sie hat auch schon einmal in Balkon-Blumenkästen genistet“, sagt Salberg – auch wenn sie nicht mit 100-prozentiger Sicherheit sagen kann, dass es stets dieselbe Entenmama ist.

„Einmal Frieda, immer Frieda“

Eine der jetzigen Erkundungstouren führte die Familie dann auch ungeniert über die Stationen, obwohl Besuche momentan doch eigentlich ausdrücklich untersagt sind. „Wir können allerdings nicht sagen, wie sie reingekommen sind“, sagt Salberg amüsiert. Die Tierretter der Feuerwehr Hannover sammelten die junge Entenfamilie schließlich ein und brachten sie in eine etwas passendere Umgebung.

Das Diakovere-Team mutmaßt allerdings schon jetzt, dass die Entenmama auch nächstes Jahr zurückkehren wird – denn auch ein Umzug der Familie ans Steinhuder Meer im vergangenen Jahr hat offenbar nichts gebracht: „Einmal Frieda, immer Frieda“, schreiben die Mitarbeiter auf Instagram.

Von Peer Hellerling