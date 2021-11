Hannover

Ein paar Kratzer sind zu sehen und einige kleine Dellen, aber keine Graffiti und auch keine Klebereste. Die Skulptur „Stahl 68“ von Erich Hauser, die jetzt auf der Grünfläche neben der Straße Am Gutspark in Bemerode aufgestellt wurde, wirkt fast wie neu. Dabei war sie schon fast 50 Jahre lang in Hannover im öffentlichen Raum präsent.

Bis 2017 stand das Kunstwerk vor dem Heizkraftwerk Linden. Aufgrund von Arbeiten an den Versorgungsleitungen musste die Skulptur entfernt werden, und weil der alte Platz für das 1,2 Tonnen schwere Kunstwerk nicht mehr infrage kam, wurde ein neuer Platz gesucht. Der Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode hatte sich dafür eingesetzt, dass die Metallplastik nach Bemerode kommt, und nun ist das glänzende Kunstwerk per Autokran auf das Fundament neben der Straße Am Gutspark abgesetzt worden. Insgesamt 34.000 Euro hat die Reinigung, Renovierung, Fundamenterstellung und Aufstellung am neuen Ort gekostet.

1968 wurde das Werk auf der Documenta ausgestellt

Ein berühmter Bildhauer hat das Werk erschaffen. Von Erich Hauser (1930 bis 2004) stammen viele stählerne Arbeiten für den öffentlichen Raum. Vier seiner Stahlobjekte sind in Hannover zu sehen, darunter auch das zackig-sternenförmige Werk „Stahl 17/87“ auf der Skulpturenmeile. „Stahl 68“, das jetzt in Bemerode aufgestellt wurde, war vor seiner Zeit in Linden auch schon auf einer Documenta zu sehen. 1968 wurde das Werk auf der Documenta 4 ausgestellt. Es ist ein Kunstwerk mit Geschichte.

Einige Dellen und Kratzer sind zu sehen: „Stahl 68“ von Erich Hauser am neuen Ort in Bemerode. Quelle: Samantha Franson

Der neue Standort in Bemerode wurde noch einmal korrigiert. Zuerst sollte das Kunstwerk etwas näher an der Bahnstation Am Brabrinke aufgestellt werden. Dort wäre es allerdings recht nah an einem beliebten Treffpunkt für Jugendliche gewesen. Der neue Standort – etwas mehr in Richtung des Kinderspielplatzes am Gutspark – hat den Vorteil, dass das Werk von den Wohnungen an der Straße Am Gutspark aus besser beobachtet werden kann. So soll die Hemmschwelle, das Stahlwerk als Fläche für Farbaufträge aller Art zu nutzen, etwas erhöht werden.

Am alten Standort des Kunstwerks in Linden war Vandalismus durchaus ein Problem. Weil die gerundeten glatten Stahlflächen ein bisschen die Anmutung von Litfaßsäulen haben, wurde „Stahl 68“ vielfach als Klebefläche für Plakate genutzt. Hinzu kamen Graffiti aller Art.

Edelstahlplatte für den Sockel

Vandalismus könnte auch in Bemerode zu einem Problem werden. Schließlich ist die Plastik für jedermann zugänglich. Anette Volland, die sich im Bezirksrat als Grünen-Politikerin für den neuen Platz des Kunstwerks starkgemacht hat, sagte, dass sie die Patenschaft für „Stahl 68“ übernehmen und das Kulturbüro der Stadt über Graffitischäden unterrichten werde. Volland ist zuversichtlich, dass das Kunstwerk den Menschen in Bemerode gefallen wird. „Das ist doch ein schöner Ausdruck der Wertschätzung für den Stadtteil“, sagte sie bei der Aufstellung.

Neben Graffiti könnte es freilich noch ein anderes Problem geben: „Stahl 68“ hat in etwa die Ausmaße und Anmutung einer öffentlichen Toilette. Und nicht alle Seiten der Plastik sind einsehbar. Hier drohen möglicherweise Schäden durch Urineinwirkung. Immerhin ist man darauf vorbereitet. Der Sockel ist jetzt von einer Edelstahlplatte bedeckt. Die sollte bei Urineinwirkung nicht korrodieren.

Von Ronald Meyer-Arlt