Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay sieht sich seit seiner Wahl im November 2019 Hetze und Anfeindungen ausgesetzt. Am Mittwoch wurde bekannt, dass er eine Drohmail vom „NSU 2.0“ erhalten hatte. Die Ermittlungen der Polizei in dieser Sache dauern an, auch ein Fall aus dem Mai ist immer noch ungeklärt.