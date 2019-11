Hannover

Erneut gibt es einen Verdacht, dass Unbekannte in Hannover giftige Tierköder ausgelegt haben. Eine Frau hat am Montag auf einer Grünfläche an der Philipsbornstraße im Stadtteil Vahrenwald einen vermeintlichen Giftköder gefunden und der Polizei übergeben.

Wie ein Polizeisprecher berichtete, war die 26-Jährige gegen 15.45 mit ihrem Hund auf der Grünfläche unterwegs. Dort bemerkte Sie, dass das Tier etwas fraß. Der Frau gelang es, ein Schinkenstück auf der Schnauze des Hundes zu ziehen. In dem Schinkenstück war eine Paste eingebracht.

Polizei stellt drei Fleischstücke sicher

Die Polizei geht davon aus, dass ein Unbekannter das Fleischstück präpariert und an der Grünfläche ausgelegt hat. Insgesamt konnten die Beamten drei Fleischstücke sicherstellen. Die Ermittler haben die vermeintlichen Giftköder zur weiteren Untersuchung an das Veterinäramt Hannover geschickt. Ein Untersuchungsergebnis gibt es noch nicht.

Die Polizei warnt die hannoverschen Hundebesitzer vor giftigen oder mit gefährlichen Gegenständen präparierten Tierködern. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt in diesem Fall das Polizeikommissariat Nordstadt unter der Telefonnummer (05 11) 1093117 entgegen.

Fleischstück mit Sicherheitsnadel

Erst am vergangenen Sonnabend hatte ein Jack Russel Terrier in Hannover-Wettbergen einen präparierten Tierköder gefressen. An dem Speckköder war ein Fleischstück mit einem Band sowie einer geschlossenen Sicherheitsnadel befestigt. Die Hundebesitzerin konnte den Köder im letzten Moment noch aus der Schnauze des Tieres entfernen.

Von Mathias Klein