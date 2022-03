Hannover

Es geht nicht nur um einen Familienzwist von Shakespeare’schen Dimensionen. Es geht auch um die Marienburg, die ein touristisches Highlight in Niedersachsen ist. Und es geht um die Zukunft der geschichtsträchtigen Kutschen, die zu den Glanzstücken des Historischen Museums gehören. Zugleich jedoch dürfte es bei der mündlichen Verhandlung, die am Donnerstag im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Hannover beginnt, um viel juristisches Klein-Klein gehen.

Der 68-jährige Welfenchef Ernst August von Hannover hat seinen eigenen Sohn verklagt. Er verlangt, dass der gleichnamige Junior die Marienburg wieder herausgibt. Der Senior hatte ihm das Schloss in Pattensen 2004 geschenkt. Er wirft seinem Sohn, der die im Unterhalt kostspielige Marienburg mittlerweile in eine Stiftung mit dem Land Niedersachsen und der Region Hannover überführt hat, groben Undank vor.

Was wird aus den Kutschen?

In der Verhandlung geht es auch um das Fürstenhaus in Herrenhausen und das Hausgut Calenberg in Pattensen, das der Junior jedoch schon vor Jahren verkauft hat. Außerdem sieht sich Ernst August junior mit sogenannten Herausgabeansprüchen konfrontiert, die sich unter anderem auf die kostbaren Kutschen im Historischen Museum beziehen. Diese stehen dort seit Jahrzehnten als Leihgabe des Welfenhauses. Anders als von Ernst August junior behauptet, seien die historischen Vehikel jedoch nie Eigentum des Sohnes geworden, erklärt Rechtsanwalt Volker Römermann.

Er hat seinen Sohn verklagt: Ernst August Prinz von Hannover. Quelle: Tobias Hase

Dessen in Hannover ansässige Kanzlei vertritt die EAH BetreibungsgmbH, die – neben Ernst August senior persönlich – als weitere Klägerin gegen den Sohn auftritt. Der 68-jährige Welfenchef hat seine Ansprüche auf die Marienburg an die EAH abgetreten. Sollte der Sohn verlieren, würde das Schloss also an die GmbH fallen. Hinter dieser stehe als Gesellschafterin jedoch die von Ernst August senior ins Leben gerufene „Welfen Privatstiftung“, betont Römermann. „Im Zentrum steht dabei die Frage, wie das Vermögen der Familie für künftige Generationen bewahrt werden kann“, sagt der Anwalt. In diesem Bestreben habe sich der Welfenchef für die Gründung seiner Stiftung entschieden.

Er hält die Klage für substanzlos: Ernst August Erbprinz von Hannover. Quelle: Holger Hollemann

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Streit zieht sich seit Jahren hin

Der skandalumwitterte Welfenchef liegt seit Jahren mit seinem Sohn im Clinch. Vor fünf Jahren erschien er nicht zu dessen Hochzeit, die in der Marktkirche mit viel Prominenz gefeiert wurde. Und er warf seinem Sprössling vor, ihn 2012 gegen seinen Willen und mit „fadenscheinigen (falschen) Gründen“ aus dem Vorstand der Herzog-von-Cumberland-Stiftung gedrängt zu haben, die immense Vermögenswerte der Welfen verwaltet.

Ebenfalls ein Streitfall: Das Fürstenhaus Herrenhausen. Quelle: dpa / Holger Hollemann

Mit Gerichten hat der Welfenchef eine gewisse Erfahrung: Im vergangenen Jahr war der gesundheitlich immer wieder angeschlagene Ernst August senior in Österreich zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden, unter anderem hatte er Polizisten attackiert und ein Verwalterehepaar bedroht.

Das sind die Kontrahenten Sie müssen nicht persönlich erscheinen – und doch treffen vor dem Landgericht Hannover Welfen aufeinander: Kläger ist Ernst August Prinz von Hannover. Der 68-jährige Chef des Welfenhauses ist mit Caroline von Monaco verheiratet, von der er jedoch getrennt lebt. Ernst August senior, der immer wieder mit Skandalen für Schlagzeilen sorgte, lebte in den vergangenen Jahren meist zurückgezogen im österreichischen Grünau. In jüngster Zeit wurde er unter anderem in Madrid an der Seite der spanischen Künstlerin Claudia Stilianopoulos gesehen. Der von ihm verklagte Sohn, Ernst August Erbprinz von Hannover, wuchs größtenteils in London auf. Seit einigen Jahren ist der 38-Jährige jedoch verstärkt in Hannover präsent. Hier heiratete er 2017 in der Marktkirche auch die aus Russland stammende Modeschöpferin Ekaterina Malysheva, die jüngst die Schirmherrschaft für das geplante Mutter-Kind-Zentrum Henrike auf der Bult übernommen hat. Das Paar hat mittlerweile drei Kinder: Nach der Geburt von Tochter Elisabeth 2018 kamen im Jahr 2019 Sohn Welf August und 2021 Tochter Eleanora zur Welt.

„Klage ist substanzlos“

Vor dem Landgericht Hannover werden vermutlich nur die Anwälte der Kontrahenten aufeinander treffen, Vater und Sohn müssen bei der Verhandlung nicht persönlich erscheinen. Diese sollte ursprünglich im November über die Bühne gehen, war dann jedoch verschoben worden war. Der Senior wird dabei von der Mannheimer Kanzler Schilling, Zutt & Anschütz vertreten, der Sohn von der hannoverschen Kanzlei KSB Intax.

Das ist die Marienburg Schloss Marienburg gilt als Norddeutschlands einziges Königsschloss. Um 1860 ließ Hannovers letzter König Georg V. das Gebäude bei Nordstemmen im neugotischen Stil errichten. Die nach dem Vorbild mittelalterlicher Höhenburgen gestaltete Anlage war ein Geschenk an seine Frau Marie. Das Schloss blieb auch im Privatbesitz der Welfenfamilie, als Georg V. nach dem verlorenen Krieg gegen Preußen 1866 ins Exil gehen musste und Hannover annektiert wurde. Im Jahr 2004 übertrug Welfenchef Ernst August von Hannover das Schloss als Schenkung an seinen Sohn. Der Erbprinz überführte die Marienburg mitsamt großer Teile des Inventars im Januar 2020 in eine gemeinnützige Stiftung Schloss Marienburg. In deren fünfköpfigem Stiftungsrat übernahm er auch den Vorsitz. Daneben sind dort die Region Hannover und das Land Niedersachsen mit zwei Sitze vertreten. Die öffentliche Hand hat also eine Mehrheit. Mit insgesamt 27,2 Millionen Euro, finanziert von Bund und Land, soll die Burg in den kommenden Jahren komplett saniert werden. be

Der 38-jährige Erbprinz gibt sich vor dem Gerichtstermin demonstrativ gelassen: „Die Klage ist substanzlos und die darin enthaltenen Behauptungen sind falsch“, erklärt er. „Es gibt keinen Grund, sich um die Zukunft von Schloss Marienburg Sorgen zu machen.“ Dem Erhalt des Kulturdenkmals, das für alle öffentlich zugänglich bleiben solle, stehe nichts im Wege. Das Verfahren selbst wolle er nicht kommentieren – „mit Rücksicht auf meine Familie“.