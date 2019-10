Hannover

Am Morgen hat sich ein Verkehrsunfall im Bereich Nackenberg ereignet. Die Stadtbahnen der Linien 4 und 5 der Üstra können deshalb nicht mehr wie geplant fahren, teilte die Üstra per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Informationen zum Unfall selbst liegen noch nicht vor.

Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Diese fahren am Braunschweiger Platz ab bzw. bis zum Braunschweiger Platz. Es dauert erfahrungsgemäß eine Weile, bis die Busse in solchen Fällen bereit stehen. Betroffene berichteten, dass sie bereits seit 40 Minuten am Braunschweiger Platz stehen und darauf warten, weiter fahren zu können.

Von RND/sbü