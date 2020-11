Kaum jemand rechnet noch damit, dass es in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt in Hannover geben wird. Die Grünen bringen jetzt eine Ersatzveranstaltung für Januar oder Februar ins Gespräch – falls die Infektionslage es dann zulässt.

So war es 2019: Der festliche Weihnachtsmarkt an der Marktkirche in Hannover. Soll es wegen Corona einen Ersatz im späteren Winter geben? Quelle: Rainer Dröse (Archiv)