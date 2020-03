Betroffen wäre das nächste Heimspiel von Hannover 96 am Sonntag und Konzerte von internationalen Stars: Das Land weist die Gesundheitsbehörden vor Ort an, Großveranstaltungen lieber abzusagen. Schüler, die aus Risikogebieten zurückkommen, sollen zwei Wochen in Quarantäne. Weitere Einschränkungen sind nicht ausgeschlossen.