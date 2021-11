Hannover

Im Klinikum Siloah in Hannover sind am Donnerstag die ersten schwer an Covid-19 erkrankten Patienten aus Thüringen eingetroffen. Ein Rettungshubschrauber mit einem Patienten aus dem südthüringischen Suhl landete am frühen Abend auf dem Dach des Krankenhauses, bestätigte der Sprecher des Regionsklinikums, Steffen Ellerhoff.

Weiterer Patient kommt am Freitag

Ein zweiter Patient kam kurze Zeit später mit einem Intensivtransportwagen im Siloah an. Sanitäter in Schutzanzügen brachten den Mann aus dem Wagen in die Klinik. Beide Patienten müssen beatmet werden. Am Freitag soll es weitere Verlegungen von Covid-19-Patienten in niedersächsische Krankenhäuser geben. Unter anderem sollen Patienten aus Eisenach und Bad Langensalza nach Hildesheim kommen. Außerdem ist eine Verlegung von Saalfeld nach Hannover geplant.

Das Klinikum der Region Hannover hatte sich zuvor bereit erklärt, drei schwer an Covid-19 erkrankte Patienten aus Thüringen aufzunehmen. Auf den Intensivstationen des Regionsklinikums sei derzeit noch Luft, sagte Ellerhoff. Sollte sich die Lage verschlechtern, würden geplante Operationen abgesagt, damit es mehr Kapazitäten gibt.

Verlegung auf Grundlage des Kleeblatt-Konzepts

Die Verlegungen erfolgen auf Grundlage des sogenannten Kleeblatt-Konzepts, das vor dem Hintergrund der ersten Corona-Welle 2020 vereinbart wurde. Um Überforderungen bei einzelnen Krankenhäusern zu vermeiden, sollen innerhalb eines sogenannten Kleeblatts, dem meist noch Nachbarbundesländer angehören, unkompliziert Patientenverlegungen möglich sein.

Nach Angaben der Intensivmedizinervereinigung Divi passiert das schon seit Anfang Oktober in großer Zahl. Ist das innerhalb eines Kleeblatts nicht mehr möglich, sollen bundesweite Verlegungen möglich sein. Dafür muss das System politisch „aktiviert“ werden. In diesem Fall wird zwischen Bund, Ländern und Experten des Robert-Koch-Instituts koordiniert, welches Bundesland noch Kapazitäten hat, in welches Krankenhaus die Patienten bestenfalls sollen und welche Transportmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

In das Kleeblatt Nord, zu dem außer Niedersachsen auch Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gehören, sollen jetzt insgesamt zehn Patienten mit einer schweren Covid-19-Erkrankung gebracht werden, hatte das zuständige Innenministerium in Hannover mitgeteilt.

Von Mathias Klein