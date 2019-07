Hannover

Seit Montag gibt es Einschränkungen im S-Bahnverkehr wegen Bauarbeiten im Hauptbahnhof – aber immerhin gehen die planmäßig voran. Am Donnerstag hat ein Schienenkran an den Gleisen 2 und 3 zwei Hilfsbrücken eingehoben, damit darunter das Gewölbe repariert werden kann. Ab Freitag folgen Arbeiten an Gleis 1, sie werden bis einschließlich Dienstag dauern. Ab Ende der Woche soll der S-Bahnverkehr durch das Projekt nicht mehr gestört werden: Die Arbeiter können dann unter den Hilfsbrücken werkeln.

Hauptbahnhof-Sanierung in Hannover : Ab 2022 Großbaustelle

Allerdings ist das nur der Auftakt zu einer Grundsanierung des Haupotbahnhofs, die insgesamt auf 14 Jahre veranschlagt ist. Die vollen Auswirkungen des Riesenprojektes werden Passanten und Bahnkunden zwischen 2022 und 2033 zu spüren bekommen.

Zur Galerie 14 Jahre wird die Sanierung des Hauptbahnhofs dauern. Doch zunächst müssen Sonderkonstruktionen montiert werden, die die Gleise tragen, unter denen Arbeiter die Statik stärken. Das Großprojekt hat begonnen.

Gleisträger über der Promenade marode

Bis zu 750 Züge rollen täglich durch den wichtigsten Bahnknoten Norddeutschlands. Das Bauwerk, das die Gleise trägt, ist allerdings sanierungsbedürftig. Dies betrifft vor allem die sogenannten Bahnsteig- und Gleisbrücken, die die Gleisanlagen über der Promenade und den Nebenräumen tragen. Statiker hatten sie in die Schadensklasse vier eingestuft – das steht bei der Bahn für abrissreif.

Ärger um kürzere Bahnsteigdächer

Bei der Gelegenheit werden auch die Aufbauten der Gleisanlagen modernisiert. Im Vorfeld hatte es Ärger gegeben, weil die Bahn die Gleisdächer, also den Regenschutz für Passagiere, verkürzen will. Die Kommunalpolitiker haben scharf protestiert, bislang aber gibt es noch kein Ergebnis. Das Bahnhofsgebäude mit seiner großen Halle selbst ist von dem Umbau nicht betroffen.

