Hannover

Schlechte Nachrichten für alle Skater und Rollschuhfahrer: Die erste „Skate by Night“ des Jahres muss abgesagt werden. „Alle Wetterdienste sagen gruseliges Regenwetter voraus“, teilen die Veranstalter auf ihrer Webseite und auf Facebook mit. Eigentlich sollte die Veranstaltungsreihe am Mittwoch um 18.30 Uhr am Klagesmarkt beginnen, die eigentliche 18 Kilometer lange Ausfahrt durch die City wäre um 20 Uhr gestartet.

Absage 8. Mai 2019 Liebe Skater*Innen, leider müssen wir Euch mitteilen, dass wir den geplanten Saisonstart morgen auf... Gepostet von skate by night Hannover am Dienstag, 7. Mai 2019

Immerhin: Der Saisonauftakt von „Skate by Night“ ist nur aufgeschoben. Der neue Termin ist am Mittwoch, 22. Mai – also in zwei Wochen. „Wir freuen uns“, schreiben die Veranstalter. Die Teilnahmegebühr liegt bei zwei Euro pro Person. Bei der Veranstaltung, die gegen 22 Uhr endet, sind nicht nur Skater, sondern auch Radfahrer, sowie Longboarder willkommen. Für Kinder unter zwölf Jahren ist das Tragen einer vollständigen Schutzkleidung Pflicht, wird allen Älteren aber auch dringend empfohlen.

