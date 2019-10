Hannover

Tiefgarage? Fehlanzeige. Parkplätze vor der Tür? Ja, aber nicht für die Autos der Mieter. Erstmals ist in Hannover in der Südstädter Baumstraße eine Baugenehmigung für ein neues Mehrfamilienhaus erteilt worden, in dem es statt individueller Parkplätze ausschließlich Carsharing-Stellflächen gibt. „Wir stellen bei unseren Mietern in Hannover fest, dass sie gar kein eigenes Auto mehr brauchen für ihren Alltag“, sagt Bauherr Thorsten Kröger. Ohnehin stünden Autos meist 23 Stunden am Tag nur herum, meint er.

Stadtmobil stellt ein konventionelles und zwei Elektroautos bereit

Mit dem lokalen Anbieter Stadtmobil wurde ein Vertrag geschlossen. Das Unternehmen hat zwei Elektro-Flitzer von Renault vor das Haus gestellt und einen konventionell angetriebenen Kombi. „Sollte das Angebot mal nicht reichen, haben wir 40 weitere Fahrzeuge im Stadtteil stehen“, sagt Stadtmobil-Geschäftsführer Andreas Krämer. Er ist zuversichtlich, dass weitere Bauherren dem Beispiel folgen. „Wir werden von vielen angesprochen, ob wir Fahrzeuge bei ihnen stationieren können – aber so radikal und konsequent wie hier war noch keiner“, sagt er.

Ganz ohne Stellplatz geht es nicht

Bauherr Kröger erzählt, dass die Genehmigung nicht leicht war. Stadtbaurat Uwe Bodemann sei begeistert gewesen von der Idee, aber es gibt formale Hürden. Laut Landesbauordnung muss für jede Wohnung rechnerisch fast ein Stellplatz vorhanden sein. Die Stadt darf die Zahl in begründeten Fällen auf 0,5 absenken, aber ganz ohne Stellplatz geht es in Niedersachsen nicht – anders als im fortschrittlichen Hamburg oder Berlin. Für den Neubau an der Baumstraße musste Krögers Immobilienfrma Acribo einige 10.000 Euro Ablösesumme zahlen, und die Carsharing-Plätze wurden doppelt gerechnet.

Parkplatzmangel in allen Gründerzeitvierteln

Ganz aufgehen wird die Hoffnung auf den kompletten Verzicht aufs eigene Auto aber nicht. Von den 18 Wohnungen sind 11 vermietet, einer der Mieter hat dann doch ein privates Auto. Für ihn gilt das Gleiche wie für die meisten Südstädter: Er muss irgendwo am Straßenrand einen Parkplatz suchen. Bis lange nach dem Krieg gab es keine Stellplatzverordnung – daher rührt der heutige Stellplatzmangel in den Gründerzeitvierteln.

Bezirksbürgermeister lobt innovatives „Schmuckstück“

Bezirksbürgermeister Lothar Pollähne lobt das Projekt. Das Gebäude sei ein Schmuckstück und das Carsharingmodell innovativ. Auch wegen der E-Mobile. Die Renault Zoes sollen in 2,5 Stunden aufgeladen sein und dann bis Braunschweig und zurück fahren. Stadtmobil erlässt den Mietern die Anmeldegebühr und gibt einen Startgutschein von 20 Euro.

Wartezeit auf Baugenehmigung länger als Bauzeit

Eigentlich hat alles gut geklappt mit dem Neubau, nur eine Spitze will sich Bauherr Kröger bei der Eröffnung dann doch nicht verkneifen. Die Bauzeit habe nur 15 Monate betragen, die Wartezeit auf die Baugenehmigung sei länger gewesen. Jetzt ist fast alles fertig. Aktuell laufen Besichtigungen für die restlichen Wohnungen mit zwei bis vier Zimmern und Mietpreisen von 14 bis 15 Euro, zwei davon sogar rollstuhlgerecht.

Lesen Sie auch

Von Conrad von Meding