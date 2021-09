Weil das Studentenwerk Hannover sein Wohnheim an der Hufelandstraße in Limmer erweitert, fallen fast 40 Parkplätze im Quartier weg. Das ist ärgerlich für die Anlieger, aber in einem dicht besiedelten Stadtbezirk wie Linden-Limmer kaum zu vermeiden, meint Juliane Kaune.