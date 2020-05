Hannover

Der ehemalige städtische Werkstattleiter Gunter E. (55) ist vom Amtsgericht Hannover wegen Betrugs in Tateinheit mit Untreue in 24 Fällen sowie wegen Steuerhinterziehung in elf Fällen zu einer Bewährungsstrafe von 15 Monaten verurteilt worden. Der frühere Sanitärfachhändler Oliver N. (49), der mit E. zwischen 2011 und 2014 ein einträgliches Geschäft mit Luftrechnungen und unter der Hand laufenden Dienstleistungen betrieb, kassierte für Betrug und Beihilfe zur Untreue in 24 Fällen eine Bewährungsstrafe von elf Monaten. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Reinhard Meffert ging jeweils von einem besonders schweren Fall aus: E. habe seine Vertrauensstellung als Amtsträger missbraucht, N. gewerbsmäßig betrogen.

Angeklagter hat 30.000 Euro bereits zurückgezahlt

Bei beiden Angeklagten folgte das Schöffengericht den Strafanträgen von Oberstaatsanwalt Dieter Kochheim. Zudem ordnete das Gericht die Einziehung von 51.800 Euro an, die Gunter E. dem Finanzamt noch schuldet; nach Auskunft von Verteidiger Matthias Waldraff hat sein Mandant weitere 30.000 Euro bereits zurückgezahlt. Der Werkstattleiter aus dem Gebäudemanagement, der sich bei der Stadt seit 1980 einen guten Ruf als Experte für die sanitärtechnische Instandhaltung von Schulen, Kitas und Jugendtreffs erworben hatte, bekam vom Richter bescheinigt, er habe den öffentlichen Dienst als „Selbstbedienungsladen“ betrachtet. Bei Oliver N. ist es ein Betrag von 35.000 Euro, den die Stadt Hannover geltend macht und den das Gericht einziehen will.

Der gelernte Industriemechaniker N., der einen Ein-Mann-Betrieb führte, kaufte bei Sanitärgroßhändlern Waren aller Art ein, von Duscharmaturen über Waschbecken bis zu Heizungsanlagen, und leitete sie an E. weiter. Der gelernte Elektromeister, der nebenbei eine nicht angemeldete Firma für Haustechnik betrieb, verbaute die Teile laut Anklage bei Privatkunden; bezahlen mussten diese immer in bar. Im Gegenzug stellte N. der Stadt um 10 bis 30 Prozent überhöhte „Luftrechnungen“ aus; die entsprechenden Lieferscheine wurden von E. abgezeichnet. Beim Einreichen seiner jährlichen Steuererklärungen verschwieg der 55-Jährige die nebenbei generierten Gewinne, enthielt dem Staat Umsatz- und Einkommensteuer in Höhe von mindestens 51.800 Euro vor.

„Nur die Spitze des Eisbergs“

Ursprünglich war die Anklage von ganz anderen Schadenssummen ausgegangen. So sollte E. in 14 Fällen Steuern in Höhe von 186.000 hinterzogen haben, sollte es um 91 Betrugsstraftaten und 297.000 Euro Schaden gehen. Doch diese 91 Fälle wurden zunächst zu 54 Tatkomplexen zusammengeführt und von diesen 30 eingestellt; um eine viele Monate währendes Verfahren zu vermeiden, konzentrierte sich das Gericht auf die 24 Taten, die E. zu Prozessbeginn eingeräumt hatte. So wurde auch nicht im Detail aufgeklärt, welche Kunden tatsächlich von den Diensten des städtischen Mitarbeiters profitierten; bei der Ermittlung des Steuerschadens wurde nur der Wert des von E. verbauten Materials, nicht aber sein Arbeitslohn berücksichtigt. Auch hatte die Anklagebehörde von vornherein jede unsaubere Rechnung von weniger als 1000 Euro unter den Tisch fallen lassen, sodass Richter Meffert die schließlich ausgeurteilten Taten als „Spitze des Eisbergs“ bezeichnete.

Verteidiger Waldraff wies darauf hin, dass sein Mandant – den die Stadt nach 2016 noch drei Jahre als Hausmeister beschäftigt hatte – Ende 2019 fristlos gekündigt worden war, nun aber nicht mehr arbeitsrechtlich gegen diese Kündigung vorgehe. Derzeit lebt E. von Arbeitslosengeld. Der frühzeitig geständige Oliver N. ist nach den Worten seines Anwalts Marc Nöthling finanziell ruiniert und am Boden zerstört. So habe der 49-Jährige seit der ausschlaggebenden Betriebsprüfung im Jahre 2014, der anschließenden Hausdurchsuchung und dem Beginn des Strafverfahrens bereits drei Aufenthalte in einer psychiatrischen Einrichtung hinter sich gebracht.

Von Michael Zgoll