Hannover

Nach mehr als 20 Jahren droht dem Mittelalterlokal Excalibur das Aus. Jetzt hat die Stadt dem Restaurant, das auf historische Gelage spezialisiert ist, jedoch zumindest eine Galgenfrist gewährt: Das Event-Lokal, dessen Mietvertrag die Stadt aus Brandschutzgründen gekündigt hatte, muss sein Domizil im Keller des Bemeroder Rathauses erst bis zum 31. Januar räumen. Der Mietvertrag war bereits Ende September ausgelaufen.

Aufwendig eingerichtet: Die Piratenstube Black Pearl im Excalibur ist auch bei Kindergeburtstagen beliebt. Quelle: Simon Benne

Anzeige

In einem Schreiben, das der HAZ vorliegt, hält die Stadt an der Kündigung grundsätzlich fest und betont, dass eine stillschweigende Verlängerung des Mietverhältnisses ausgeschlossen ist. Das Lokal solle jedoch zugesagte Buchungen einhalten und das Weihnachtsgeschäft noch mitnehmen können.

„Besucher aus ganz Deutschland “

„Das ist für uns ein Aufschub, aber es löst das Problem nicht“, sagt der Gastronom Werner Eggert. „Wir würden gerne mit der Stadt ein Konzept erarbeiten, mit dem sich das Excalibur am angestammten Standort erhalten lässt.“

Düstere Atmosphäre: In jeder Ecke des Excalibur gibt es andere dekorative Details zu entdecken. Quelle: Simon Benne

Die Stadt pocht darauf, dass sich die Anforderungen an den Brandschutz in den vergangenen Jahren erhöht hätten; im Bemeroder Rathaus herrscht ohnehin erheblicher Sanierungsbedarf. Eggert würde den Betrieb seines Lokals dennoch gerne mit einer Sondergenehmigung und gegebenenfalls Nachbesserungen bei den Brandmeldeanlagen aufrecht erhalten. Auch in der Nordstadt hat die Stadt jüngst Druck auf mehrere Kneipen gemacht, teils allerdings aufgrund von Beschwerden durch Anwohner.

Hunderte zeichnen Petition

Excalibur-Wirt Eggert verweist darauf, dass sein Lokal mehreren Mitarbeitern Lohn und Brot bietet, unter anderem einem Flüchtling aus dem Irak und einem Schwerbehinderten. Das Excalibur sei ein touristischer Magnet, Besucher kämen aus ganz Deutschland: „Wir haben Anfragen bis ins Jahr 2022“, sagt er.

Er kämpft um sein Lokal: Wirt Werner Eggert im Excalibur. Quelle: Simon Benne

Das Kellerlokal ist mit künstlichen Gewölben und Wandmalereien aufwendig dekoriert. Die Inneneinrichtung ließe sich kaum ausbauen, ohne sie irreparabel zu beschädigen. Die Stadt bietet jetzt zwar eine „angemessene Lastenverteilung“ bei der Räumung des Restaurants an. Dennoch will Eggert die Schließung möglichst noch verhindern. Auf der Internetseite www.excalibur-hannover.de verlinkt er dazu auf eine Onlinepetition, die bereits mehrere Hundert Menschen unterzeichnet haben.

„Zur äußersten Not hätten wir einen Ersatzladen in Aussicht“, sagt der Wirt. Er würde dann ein neues Mittelalterlokal in einem alten Fachwerkhaus südlich von Hannover eröffnen: „Das wird aber nicht das alte Excalibur sein.“

Von Simon Benne