Rund 15 Exiliraner haben am Sonnabend vor dem International Neuroscience Institute ( INI) in Hannover demonstriert. Ihr Protest richtete sich gegen die angebliche Behandlung von Richter Gholam-Reza Mansouri in der Privatklinik. Mansouri ließ in seiner Heimat Journalisten verhaften und ist für die Internetzensur im Iran verantwortlich. Er soll auch an der Ermordung von Regimekritikern beteiligt gewesen sein. Die Behörden haben keine Hinweise, dass sich der Richter in Hannover aufhält. Das INI war 2018 in die Kritik geraten, als Klinikleiter Madjid Samii den iranischen Ex-Justizchef Mahmud Haschemi Shahroudi behaldelte und kurz darauf angeblich schon einmal Mansouri.

Exiliraner sind überzeugt, dass der iranische Richter Gholam-Reza Mansouri am INI in Hannover behandelt wird. Quelle: Peer Hellerling

„Herr Samii ist ein Freund und Anhänger des Regimes im Iran“, warf ihm Mohammed Schokohii der Arbeiterkommunistischen Partei Irans am Sonnabend vor. Das INI biete hochrangigen Funktionären Zuflucht – so auch jetzt wieder. Allerdings hat die Privatklinik bereits unter der Woche gegenüber der HAZ entsprechende Gerüchte zu Mansouris Behandlung in Hannover als „ Fake News“ zurückgewiesen. Auch die Polizei hat bislang keine Erkenntnisse, dass sich der Richter in der Landeshauptstadt oder generell in der Bundesrepublik aufhält.

Mansouri im Iran angeklagt

Die Exiliraner sind jedoch vom Gegenteil überzeugt: „Unsere Erfahrungen sagen etwas anderes“, sagte Schokohii. Hauptargument: Schon im Juni 2018 soll Mansouri in Samiis Klinik behandelt worden sein. Die Polizei widerspreche den aktuellen Informationen bloß, „weil es peinlich für Deutschland ist“. Mansouri wurde vor Kurzem im Iran wegen Bestechung angeklagt und soll daraufhin das Land verlassen haben. Mittlerweile forderte Grünen-Bundespolitiker Omid Nouripour die Bundesregierung auf, unverzüglich zu erklären, „ob sie Mansouri erneut ein Visum ausgestellt hat und ob er sich erneut in Deutschland aufhält“.

Von Peer Hellerling