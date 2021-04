Gehrden

Wenn ein großer Geländewagen nachts stundenlang über Feldwege rumpelt, kann das verdächtig wirken. Besonders, wenn jemand aus dem Wagen mit einem grellen Scheinwerfer in die Dunkelheit leuchtet und Felder und Wiesen absucht. Was, zum Henker, machen die da?

„Wir sind schon oft angehalten und angesprochen worden. Auch von der Polizei“, sagt Egbert Strauss. Die Verwirrung können er und sein Kollege Werner Burose allerdings schnell aufklären. Sie tun nichts Verbotenes oder Konspiratives. Sie suchen Feldhasen, die sich im Schutz der Dunkelheit aus ihren Verstecken trauen und zum Fressen über die Felder hoppeln.

Strauss ist Wildtierbiologe und arbeitet am Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo). Burose ist Jäger und Vorsitzender der Jägerschaft Hannover-Land. Jagen wollen sie heute allerdings keinen Hasen, sie wollen sie zählen. Im Frühjahr und im Herbst jeden Jahres führen sie ein sogenanntes Hasenmonitoring durch: Nach einem festen System suchen sie stets dieselben Flächen nach den Tieren ab und untersuchen so, wie sich die Bestände über die Jahre entwickeln.

Fast 30 Jahre Erfahrung

Die beiden Männer treffen sich abends, kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Heute zählen sie Hasen auf einer 300 Hektar großen Fläche rund um Gehrden-Leveste. Beide tragen Filzhüte auf dem Kopf, Ferngläser um den Hals und sind gut gelaunt. „Das Wetter ist gut heute, nicht zu kalt. Das kann sonst ganz schön unangenehm werden, mit offenen Fenstern durch die Gegend zu fahren“, sagt Burose. Außerdem freuen sie sich, einander zu treffen, tauschen erstmal Neuigkeiten aus der Familie aus. Den Ablauf der Tour müssen die beiden nicht besprechen. Jeder kennt seine Rolle ganz genau. „Wir machen das schließlich jetzt seit fast 30 Jahren“, sagt Strauss. Auch die abzufahrenden Strecken kennen die Männer auswendig.

Fast 30 Jahre Erfahrung: Egbert Strauss (links) und Werner Burose gehen gemeinsam Hasen zählen. Quelle: Katrin Kutter

Bevor sie losfahren, notiert Strauss verschiedene Daten auf seinem Zählbogen. Uhrzeit, Datum, Wetter – und die Mondphase. Früher habe man gedacht, dass die Mondphase das Verhalten der Hasen und damit die Zählung beeinflusse. „Das hat sich als Quatsch herausgestellt. Aus Tradition notieren wir sie aber immer noch“, sagt Strauss und lacht. Regen hingegen könne die Zählung sehr wohl beeinflussen. „Wenn der Boden feucht ist, ist er etwas dunkler. Das erhöht den Kontrast zu den Tieren, bei Regen sind sie also etwas leichter zu entdecken“, erklärt der Wildtierbiologe.

Zehn bis 20 Kilometer in der Stunde ist das Tempo

Langsam hat sich das Abendrot in ein Nachtblau verwandelt. „Jetzt kommen sie raus!“ sagt Burose. Die beiden steigen in ihren dunkelgrünen Landrover und poltern los. Burose sitzt am Steuer, Strauss leuchtet mit seinem Handscheinwerfer aus dem geöffneten Beifahrerfenster aufs Feld und beobachtet den Lichtkegel. Mit etwa zehn bis 20 Kilometern pro Stunde fahren sie so ihre Strecke ab. Sein Fernglas setzt Strauss nur ein, wenn er meint, etwas gesehen zu haben, sich aber nicht sicher ist. Etwa 150 Meter weit reicht das Licht des Scheinwerfers. Dieser Wert ist wichtig, um später auszurechnen, wie viele Tiere pro 100 Hektar Fläche gezählt wurden.

Zur Galerie Im Frühjahr und Herbst werden auf niedersächsischen Äckern und Feldern Hasen gezählt. Sobald es dunkel ist, werden die Flächen mit Scheinwerfern vom Geländewagen aus abgesucht: Es dauert nicht lang, bis das erste Hasenauge im Lichtkegel funkelt.

Die Idee, Wildtiere mit Scheinwerfern zu zählen, sei etwa in den Fünfzigerjahren in Afrika entstanden, sagt Strauss. In den Siezigern und Achtzigern sei die Methode dann vermehrt auch in Deutschland eingesetzt worden. Er selbst begann 1994 mit dem Hasenzählen per Scheinwerfer und entwickelte die Systematik, nach der Jägerinnen und Jäger in ganz Niedersachsen die Zählungen durchführen. Verpflichtend sind sie nicht, allerdings beteiligen sich rund 80 Prozent der Reviere daran.

Augen leuchten im Lichtkegel

Man merkt Strauss seine Erfahrung schnell an. Schon im kleinsten Funkeln in der Ferne kann er einen Hasen erkennen, der wenig später deutlich erkennbar durch den Lichtkegel hoppelt. „Die Netzhaut der Tiere leuchtet, wenn man sie anstrahlt. So kann man sie gut entdecken“, sagt der Biologe. An der Zahl der leuchtenden Punkte kann er außerdem erkennen, um was für ein Tier es sich handelt. Feldhasen haben ihre Augen seitlich am Kopf, deshalb sieht man nur einen Leuchtpunkt. „Wenn zwei Augen leuchten, sind es Füchse oder Rehwild“, sagt Strauss. Wenn er einen Hasen erkannt hat, dokumentiert er das mit einer kurzen Sprachnotiz auf seinem Diktiergerät. „Ein Feldhase, Grünfläche“. Weil Feldhasen ziemlich standorttreu seien, sei es unwahrscheinlich, dass er ein Tier mehrmals zähle, erklärt Strauss.

„Je mehr Hasen, desto besser“

Aber warum ist es überhaupt wichtig, zu wissen, wie viele Feldhasen über ein Feld bei Gehrden hoppeln? Beim Hasenmonitoring geht es darum, über einen langen Zeitraum zu beobachten, wie sich die Population entwickelt – und den Ursachen der Entwicklung auf den Grund zu gehen. „Wir versuchen zu verstehen, warum die Zahlen manchmal stiegen und manchmal sinken“, sagt Biologe Strauss. Dabei spielten viele verschiedene Faktoren eine Rolle, etwa die Landwirtschaft, das Klima oder die Anzahl der Beutegreifer. „Insgesamt ist das Ökosystem aber so hochkomplex, dass ich es nach 30 Jahren Forschung immer noch nicht komplett verstehe – und auch nie komplett verstehen werde“, sagt Strauss.

Mit der Karte auf dem Schoß und dem Diktiergerät in der Hand hält Egbert Strauss nach Hasen Ausschau. Quelle: Katrin Kutter

Wenn die beiden Männer Hasen zählen, freuen sie sich über jedes Tier. „Je mehr Hasen, desto besser“, sagt Burose. Der Hase habe keine soziologische Grenze, erklärt Strauss. Es gebe keine Zahl, ab der Feldhasen eine negative Auswirkung auf das Leben der Menschen haben könne, im Gegensatz etwa zum Wolf.

Gefährdete Tierart

Das bundesweit tätige Rote-Liste-Zentrum ordnet den Feldhasen als gefährdete Tierart ein. Vor allem die Intensivierung der Landwirtschaft habe in den vergangenen Jahrzehnten zu einem Verlust an Rückzugsorten und damit zu einem starken Rückgang der Bestände geführt. Expertinnen und Experten schätzen, dass es noch etwa zwei bis drei Millionen Feldhasen in Deutschland gibt. Zuletzt gab es aber auch positive Nachrichten: Der deutsche Jagdverband (DJV) teilte mit, dass die Bestandszahlen 2019 und 2020 gestiegen seien. Im Herbst 2019 wurden 15 Prozent mehr Tiere gezählt als im Frühjahr. 2020 betrug der Anstieg sogar 25 Prozent. Hauptgrund dafür ist laut DJV, dass die Frühjahre jeweils warm und trocken waren und deshalb mehr Jungtiere überlebt hätten.

Zwei von 30: Eigentlich sind Feldhasen Einzelgänger, hier starren allerdings gleich zwei Exemplare in den Lichtkegel. Quelle: Katrin Kutter

Burose und Strauss haben noch einen weiteren Faktor ausgemacht. „Es gab in den vergangenen Jahren auffällig viele Mäuse. Das ist auch für die Hasen gut“, sagt Burose. Die Mäuse seien nämlich für Beutegreifer wie den Fuchs leichter zu fangen. „Wenn die Füchse sich an Mäusen sattfressen, müssen sie keine Hasen jagen.“

30 Hasen in einer Nacht

Nach zweieinhalb Stunden ist die Zählung beendet. 30 Hasen haben Burose und Strauss in dieser Nacht entdeckt. „Ich hätte mir mehr erwartet. Das ist weniger als im letzten Jahr“, sagt Strauss und klingt etwas enttäuscht. Die beiden haben einen Verdächtigen ausgemacht. „Acht Füchse haben wir heute Nacht gesehen, das sind auffällig viele.“ Das könne im Winter zu hohen Verlusten bei den Hasen geführt haben. Ein starker Nachwuchsjahrgang im Frühjahr könne das aber schnell wieder ausgleichen.

„Das ist eine gesamtgesellschaftliche Frage“

Für die Zukunft wünscht Strauss sich, dass die Landnutzung so angepasst wird, dass Wildtiere wieder mehr Lebensraum haben und die Biodiversität erhalten bleibt. „Für den Hasen ist es ganz wichtig, dass es auf landwirtschaftlichen Flächen Blühstreifen und Brachfächen als Rückzugsort gibt“. Optimal wäre ein Anteil von 10 Prozent, in Niedersachsen bewege sich dieser Anteil momentan je nach Gegend zwischen einem und 5 Prozent. Strauss ist es aber wichtig zu betonen, dass dies nicht allein Aufgabe der Landwirtinnen und Landwirte sei. „Das ist eine gesamtgesellschaftliche Frage“. Nur wenn die Verbraucher bereit seien, für Nahrungsmittel einen angemessenen Preis zu bezahlen, könnten landwirtschaftliche Betriebe es sich leisten, nicht auf jeder Fläche etwas anzupflanzen.

Könnte man also sagen, der Schutz des Feldhasen beginnt im Supermarkt? „Ja, das trifft es ziemlich gut“, sagt Strauss.

Von Yannick von Eisenhart Rothe